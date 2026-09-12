Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión viajó a Córdoba con una vuelta y dos ausencias para enfrentar a Talleres

Madelón todavía no confirmó los 11 de Unión, pero ya definió quiénes serán los jugadores que tendrá a disposición para jugar ante Talleres en Córdoba

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 00:43hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión viajó a Córdoba con una vuelta y dos ausencias para enfrentar a Talleres

Prensa Unión

Unión ya puso en marcha el operativo Córdoba. El Rojiblanco realizó este viernes su último entrenamiento en el predio antes de emprender viaje por la tarde-noche para quedar concentrado de cara al partido del sábado ante Talleres. El encuentro se disputará, desde las 20, por la novena fecha de la Zona A del Clausura.

• LEER MÁS: Fagioli se ilusiona: "Este Unión tiene un plantel para pelear grandes cosas"

Como es habitual, Leonardo Madelón volvió a mantener bajo reserva la formación titular, por lo que habrá que esperar hasta el momento del partido para conocer la decisión definitiva del entrenador. Sin embargo, el DT ya tiene definida la nómina que viajará a Córdoba.

• LEER MÁS: Madelón prepara una carta distinta en Unión para enfrentar a Talleres en Córdoba

Dentro de los convocados se destaca el regreso de Julián Palacios luego de cumplir la fecha de suspensión. En contrapartida, Unión tendrá dos bajas: Cristian Tarragona, expulsado, y el arquero suplente Lucas Meuli.

La novedad pasa por la incorporación de Agustín Chávez, quien se suma a la delegación para ocupar un lugar entre los arqueros. Con todas las piezas ya definidas para el viaje, resta ahora conocer la última decisión de Madelón. El entrenador tiene prácticamente todo listo, pero mantiene la misma fórmula de siempre: guardar los 11 hasta último momento y llevar la incógnita hasta Córdoba.

Los convocados de Unión

Unión Talleres Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
el nuevo union de madelon y los jugadores que perdieron protagonismo en el plantel

El nuevo Unión de Madelón y los jugadores que perdieron protagonismo en el plantel

union y el desafio de jugar sin su goleador ante talleres en cordoba

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

buena noticia para union: tarragona recibio una fecha de suspension

Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

union fortacele su patrimonio con los primeros contratos de isla y peresutti

Unión fortacele su patrimonio con los primeros contratos de Isla y Peresutti

Lo último

Unión viajó a Córdoba con una vuelta y dos ausencias para enfrentar a Talleres

Unión viajó a Córdoba con una vuelta y dos ausencias para enfrentar a Talleres

Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

Último Momento
Unión viajó a Córdoba con una vuelta y dos ausencias para enfrentar a Talleres

Unión viajó a Córdoba con una vuelta y dos ausencias para enfrentar a Talleres

Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

Colón, finalmente sin Lago y Barrios para el duelo crucial ante Godoy Cruz

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

Lanzan una plataforma digital en Santa Fe para hacer el seguimiento de reclamos y servicios en tiempo real

Polémica por el Seom en el Puerto: el municipio precisó cuánto cuesta estacionar y el ahorro que tienen los frentistas

Polémica por el Seom en el Puerto: el municipio precisó cuánto cuesta estacionar y el ahorro que tienen los frentistas

Ovación
Colón saldrá a jugar ante Godoy Cruz con casi todos los resultados puestos

Colón saldrá a jugar ante Godoy Cruz con casi todos los resultados puestos

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe