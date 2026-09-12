Unión viajó a Córdoba con una vuelta y dos ausencias para enfrentar a Talleres

Madelón todavía no confirmó los 11 de Unión, pero ya definió quiénes serán los jugadores que tendrá a disposición para jugar ante Talleres en Córdoba

Unión ya puso en marcha el operativo Córdoba. El Rojiblanco realizó este viernes su último entrenamiento en el predio antes de emprender viaje por la tarde-noche para quedar concentrado de cara al partido del sábado ante Talleres . El encuentro se disputará, desde las 20, por la novena fecha de la Zona A del Clausura .

Como es habitual, Leonardo Madelón volvió a mantener bajo reserva la formación titular, por lo que habrá que esperar hasta el momento del partido para conocer la decisión definitiva del entrenador. Sin embargo, el DT ya tiene definida la nómina que viajará a Córdoba.

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Dentro de los convocados se destaca el regreso de Julián Palacios luego de cumplir la fecha de suspensión. En contrapartida, Unión tendrá dos bajas: Cristian Tarragona, expulsado, y el arquero suplente Lucas Meuli.

La novedad pasa por la incorporación de Agustín Chávez, quien se suma a la delegación para ocupar un lugar entre los arqueros. Con todas las piezas ya definidas para el viaje, resta ahora conocer la última decisión de Madelón. El entrenador tiene prácticamente todo listo, pero mantiene la misma fórmula de siempre: guardar los 11 hasta último momento y llevar la incógnita hasta Córdoba.

Los convocados de Unión