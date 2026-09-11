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Madelón prepara una carta distinta en Unión para enfrentar a Talleres en Córdoba

Leonardo Madelón ya tiene formalmente el plan de Unión para visitar a Talleres por la fecha 9 de la zona A del Clausura

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 15:55hs
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Madelón prepara una carta distinta en Unión para enfrentar a Talleres en Córdoba

Prensa Unión

Unión ya cerró la preparación para volver a salir a escena en el Clausura cuando enfrente este sábado a Talleres, desde las 20, por la novena fecha de la Zona A, con la premisa de sostener este andar positivo para cimentar la ilusión de meterse en los playoffs.

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Leonardo Madelón llega a este compromiso con una base que pretende sostener. El entrenador encontró una estructura que le viene dando respuestas y, por eso, todo indica que no habrá una revolución para afrontar una parada exigente fuera de casa.

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La baja de Cristian Tarragona, expulsado ante Instituto, será la única modificación respecto de la última presentación. Su reemplazante será Julián Palacio. Pero detrás aparece una variante que puede modificar la dinámica del equipo, ya que se abre la chance para que Ignacio Malcorra juegue detrás de Marcelo Estigarribia o bien, que entre Misael Aguirre y Eric Ramírez se metan como alternativas.

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Madelón apuesta así por tocar lo menos posible y, al mismo tiempo, darle una herramienta diferente a uno de sus jugadores de mayor jerarquía. La idea será sostener el equilibrio que caracteriza al equipo, pero encontrar los espacios necesarios para lastimar a Talleres. El Tate tendrá enfrente un escenario exigente y una prueba importante para medir su presente. En Córdoba buscará seguir sumando en un Clausura donde cada fecha empieza a tener mayor peso.

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Brahian Cuello; Ignacio Malcorra; y Marcelo Estigarribia.

Unión Talleres Leonardo Madelón
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