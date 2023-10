Por este motivo Horacio Coutaz salió a hablar sobre esta situación y la intimación que en las últimas horas llegó a Unión de parte de Personería Jurídica. En el inicio de la entrevista con Sol Play (FM 91.5) , el vocal tatengue reveló: "El último no se presentó por la no aprobación en la Asamblea. El resto está todo presentado, e incluso se puede ver en la página de Personería Jurídica. El ejercicio 2022 no fue presentado porque no fue aprobado. Recibimos un pedido de información, a toda esa información se la envía cuando se aprueba en Asamblea. Son dos socios los que firman la nota, pero se puede enviar el balance igual, ya que Persona Jurídica no controlan si se aprueba o no, ya que es un derecho de los socios. Si los balances están bien técnicamente no hay problemas".

Luego, se le preguntó por la cédula que ingresó al club desde Personería Jurídica, y Horacio Coutaz destacó: "Lo que se pidió fue la remisión de los estados contables 2021 y 2022. El 2021 está presentado, entre mañana (viernes) y el lunes los vamos a presentar, porque están realizados como corresponden. La costumbre es enviar todo con la aprobación, la idea era realizar la Asamblea pronto pero no se pudo. Pero todos los pasos como convocatoria, aprobación de los estados contables, la remisión de estados contables al Consejo de Ciencias Económicas para su aprobación están presentados. Lo que resta, que no quiere decir que sea menor, es el acta posterior de aprobación, pero tenemos hasta el registro de asistencia a la Asamblea, lo que no está es el acta y la aprobación".

Asamblea Unión.jpg Foto | @AmdiGutierrez

En cuanto a por qué no se pudo realizar todavía la Asamblea en Unión, Horacio Coutaz destacó: "Intentamos hacer una instancia de reuniones para llegar a acuerdos que no los pudimos lograr, para llegar a una Asamblea en mejores términos. Como fue la Asamblea anterior con el nivel de violencia que hubo no se puede realizar más. Además, lo acordamos con el resto de las agrupaciones, el año deportivo, las urgencias fueron que estemos en el día a día y no logramos una buena fecha para hacerla. Queríamos que estén las condiciones estén dadas para que no ocurra lo que pasó en la anterior. Habrá que hacer una Asamblea nueva, pero hay cosas que no se pueden repetir".

"Una situación como esta no puede repetirse, hay que bregar por la seguridad de todos. Excede a la CD. No había objeciones técnicas al balance, la discusión era por otro lado, pero se utilizó esta instancia de la Asamblea para discutir otro tipo de cuestiones. No hay nada incorrecto en el balance, la pusimos en consideración pero no tuvimos objeciones", agregó Horacio Coutaz.

En el final, sobre cómo hizo Unión para terminar el año sin aprobar su balance y no ser sancionado, Horacio Cotaz dijo: "Lo que AFA dispuso es que no había problemas de pasar la aprobación del balance del año pasado cuando se terminaba el año calendario".