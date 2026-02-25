El zaguero Valentín Fascendini se perdió los últimos dos partidos que Unión jugó, primero ante San Lorenzo y posteriormente frente a Aldosivi. Y su reemplazante fue Juan Pablo Ludueña.
Unión recupera a Fascendini, pero Ludueña seguirá como titular
Valentín Fascendini está recuperado del desgarro que sufrió. Sin embargo, el DT de Unión Leonardo Madelón ratificará a Juan Pablo Ludueña
Por Ovación
Pero esta semana, el defensor trabajó a la par de sus compañeros, dejando atrás el desgarro sufrido en el encuentro ante Central Córdoba. Por ese motivo será tenido en cuenta por el DT Leonardo Madelón para viajar a Junín.
Aunque el entrenador rojiblanco tendría decidido mantener a Juan Pablo Ludueña como titular y de esta manera, Fascendini ocupará un lugar en el banco de relevos.
Mientras que el jugador que no estará viajando a Junín para enfrentar a Sarmiento es Nicolás Palavecino, quien presenta una molestia y por ello quedaría fuera de los convocados.
En tanto que Madelón analiza la chance de poder meter alguna variante en la zona media y el que podría salir de la formación es Franco Fragapane.