Unión recupera a Fascendini, pero Ludueña seguirá como titular

Valentín Fascendini está recuperado del desgarro que sufrió. Sin embargo, el DT de Unión Leonardo Madelón ratificará a Juan Pablo Ludueña

Valentín Fascendini está en condiciones de jugar, pero Madelón le ratificaría la titularidad a Juan Pablo Ludueña.

El zaguero Valentín Fascendini se perdió los últimos dos partidos que Unión jugó, primero ante San Lorenzo y posteriormente frente a Aldosivi . Y su reemplazante fue Juan Pablo Ludueña.

Pero esta semana, el defensor trabajó a la par de sus compañeros, dejando atrás el desgarro sufrido en el encuentro ante Central Córdoba. Por ese motivo será tenido en cuenta por el DT Leonardo Madelón para viajar a Junín.

Aunque el entrenador rojiblanco tendría decidido mantener a Juan Pablo Ludueña como titular y de esta manera, Fascendini ocupará un lugar en el banco de relevos.

LEER MÁS: Spahn: preocupación por el tema Corvalán en Unión y el dinero que Racing no paga por Nardoni

Mientras que el jugador que no estará viajando a Junín para enfrentar a Sarmiento es Nicolás Palavecino, quien presenta una molestia y por ello quedaría fuera de los convocados.

En tanto que Madelón analiza la chance de poder meter alguna variante en la zona media y el que podría salir de la formación es Franco Fragapane.