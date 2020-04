" Me despedí del club, porque creo que era el momento para hacerlo. Me falta despedirme de mi amigos, que seguro será lo más duro", reconoció en las últimas horas la próxima cara nueva de Unión, el delantero Daniel Juárez, de 18 años, una de las gratas apariciones del ascenso en Gimnasia (J). El Tate llegó a un acuerdo para comprar el 40% de su pase a comienzos de año en cerca de 6.000.000 de pesos y, como la idea era que sume minutos, lo cedió hasta el 30 de junio. Pero como los torneos fueron finalizados por la cuarentena del coronavirus, si situación cambió y ya comenzó a pensar en el próximo paso de su carrera en Primera División.

• LEER MÁS: Zin: "Unión está muy ordenado económicamente, como hace mucho no pasaba"

En diálogo con LT10, Pajarito reveló como está pasando estos días en su Jujuy natal y los pasos a seguir por lo que tiene entendido: "Por contrato, tengo que estar allá (en Santa Fe) el 30 de junio. No sé ahora si tendré que ir antes al confirmarse que se terminó la temporada. Estoy esperando a ver qué me dicen, pero no tengo problemas en viajar antes".

Daniel Juarez (Gimnasia y Esgrima de Jujuy ) 2019-20

"Acá en Jujuy no hay muchos casos de coronavirus. Hace 18 días que no hay. Lo bueno es que la gente acá cumple con lo que dijo el gobernador (Gerardo Zamora), con reglas muy duras en pos de cuidar la salud de todos", resaltó Daniel Juárez, que marcó dos goles ante Quilmes.

• LEER MÁS: Unión: Una de las prioridades es retener a Sebastián Moyano

Respecto a la continuidad de los trabajos, reconoció: "El último partido que jugamos fue contra Quilimes, volvimos a Jujuy y no volvimos a trabajar. Hace más de un mes y medio que no se hace nada en grupo, pero individualmente seguimos entrenando. El profe nos mandó todas las rutinas picantes (risas). Siempre lo respeto porque es lo que corresponde para mantenerse. Picante es porque te da para que hagas pasadas de 300 metros y movimientos intermitentes de 100. La rutina es sin dudas muy fuerte, je".

Daniel Juárez 1.jpg Daniel Juárez ya palpita su salto a Primera División en Unión. Télam

De igual modo, expresó que le "gusta entrenar". "Nunca me costó. Mi hábito cambió cuando subí al plantel profesional. Como que se modificó el chip por uno de Primera División. Me mentalicé en trabajar en esto por mi y no por otros. Yo me lo gané", concluyó.