Edgardo Zin vicepresidente de Unión charló con Radio Gol 96.7 acerca de la situación que atraviesa el fútbol argentino como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El directivo se refirió al contexto económico de la institución rojiblanca, como así también al nuevo mapa futbolístico.

"Lo que yo veo es que con todo esto de la pandemia, hay una forma de trabajo en conjunto por parte de todos los clubes. Esto recién empieza, va a traer consecuencias y si el club no esta ordenado como corresponde las consecuencias van a ser duras", comenzó diciendo el dirigente tatengue.

En cuanto a la situación económica del club aseguró: "Unión esta muy ordenado en la parte económica, como hace mucho no pasaba. Por la forma de trabajar de Luis (Spahn), que no da puntada sin hilo, en la parte económica, hoy somos un club ordenado y al día. De hace nueve años cuando entré al club, a hoy, la diferencia es abismal".

image.png

Y agregó: "Los socios se le van a caer a todos los clubes. Hay gente que no va a poder pagar la cuota, por mas que quiera no va a poder. Por supuesto que para los que paguen va a haber sorteos y beneficios, se esta trabajando en eso. A todos nos va a traer consecuencias y si vos no sos consciente de lo que está pasando es porque vivís en otro planeta".

Consultado por la salida de Leonardo Madelón expresó: "Leo (Madelon) estaba cansado y ya no le encontraba la vuelta a la situación producto del cansancio y del tiempo que estaba en el club. No le terminó de encontrar la vuelta al equipo que armó. Él mismo había dicho que el presidente le trajo todo lo que pidió".

Respecto a la contratación del nuevo DT dijo: "¿De que me sirve tener un técnico virtual durante cinco meses? La realidad es que estamos comunicados todos los días con Martín Zuccarelli y con los profes".

Sobre la reestructuración del fútbol opinó: "Tengo que entendido de que Marchi habló con todos los capitanes y todos los jugadores de altos contratos se solidarizaron con la cuestión, pero se ve que no lo entendió. Si Marchi hubiera entendido, no se hubiera tomado la decisión de dos años sin descensos".

"No se votó, se habló entre todos los clubes, cada uno tuvo su postura y lo que opinó la mayoría fue lo que se hizo. Por supuesto que Unión fue perjudicado con esta medida, pero ¿Por qué vamos a pensar que vamos a sacar pocos puntos en las dos temporadas que vienen? Hoy estamos pensando en la Sudamericana", manifestó.

"A nosotros se nos va la campaña en la que clasificamos a la Copa, una de las mejores campañas, pero la realidad indica que Unión no puede pensar solamente en Unión. Si no somos solidarios, los clubes van a estar jodidos", sentenció.

Y consultado respecto a la relación que hoy mantiene Unión con AFA aseveró: "La relación de Unión hoy con AFA es excelente. Tapia es un tipo que esta bien informado, atiende rápido el telefono a todos. Un tema aparte es el gremio y la postura inflexible de Marchi. Hoy debe estar arrepentido de su postura pero ya es tarde".

En cuanto a la relación que mantiene Unión con la dirigencia de Colón contó: "Con Spahn, Vignatti e Hilbert hemos viajado juntos a negociar en beneficio de ambos, el que se corte sólo esta loco. Unión está más preocupado por ver cuando se juega la Sudamericana que otra cosa. Pero está claro que los dos clubes trabajan para sacar lo mejor del fútbol de Santa Fe".

Por último acerca de la continuidad de la Copa Sudamericana y los otros torneos tiró: "No hay ninguna resolución por parte de la Conmebol. Seríamos irresponsables si no vemos esto, no se puede viajar a ningún lado. Las medidas drásticas van a ser buenas a futuro. Y sobre la Copa Argentina no hay nada oficial y se está viendo la chance de jugarse un torneito corto de acá a fin de año".