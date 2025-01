Déjà vu en Unión: ¿Kevin Zenón hizo la gran Loco Marzo?

Unión arrancó el año con una durísima derrota ante Estudiantes en La Plata, y continuó con un desconcertante primer tiempo ante Boca. La reacción del complemento, más allá que no fue la más lúcida desde lo futbolístico, le alcanzó para rescatar un empate en el 15 de Abril.

La jugada de Kevin Zenón que cambió el partido ante Unión

Y el partido contó con una jugada muy llamativa y puntual, ya que podría haber significado que Boca liquide el partido ante Unión, con un mano a mano de Kevin Zenón, donde definió muy mal ante un Thiago Cardozo que se agigantó para ahogarle el festejo.

El pase de Palacios...



Lo terminó pagando demasiado caro Boca, ya que sobre el final de tanto insistir, Unión alcanzó el empate agónico con el gol de Franco Fragapane. De esta manera, fue inevitable pasar por alto esa acción de Kevin Zenón, que hizo recordar a la que protagonizó José Luis Marzo cuando vestía la camiseta de Lanús y falló un increíble mano a mano.

Tiempo después, el Loco Marzo admitiría que lo falló a propósito ya que no quería convertirle a su querido Unión. "No lo fallé. En realidad, no lo quise hacer. En ese segundo, se me pasaron mil cosas por la cabeza y dije “Chau, la tiro afuera. Desde ahí en adelante, la tuve muy dura en Lanús”, confesó Marzo, en una oportunidad, en diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7).