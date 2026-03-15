El historial entre Unión y Boca en la máxima categoría del fútbol argentino

Unión y Boca jugarán su partido número 71 en Primera División, en un historial que favorece claramente al Xeneize

La última vez que Unión y Boca jugaron en el 15 de Abril fue empate 1-1 y el gol del Tate lo anotó Franco Fragapane.

Este domingo desde las 22 Unión y Boca se verán las caras en el 15 de Abril. El cotejo corresponde a la 11° jornada del Torneo Apertura y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Unión y Boca jugaron 70 partidos, con 36 victorias para el Xeneize, 16 para el Tate y 18 empates. La última vez que se enfrentaron fue por la 2° fecha del Torneo Clausura 2025, en lo que fue empate 1-1 en la Bombonera.

En ese partido, el elenco rojiblanco ganaba 1-0 con el gol de Cristian Tarragona a los 19' del segundo tiempo, pero Lautaro Di Lollo a los 40' le dio el empate al Xeneize.

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Por su parte, la última vez que se vieron las caras en el 15 de Abril fue por el Torneo Apertura 2025, en donde también empataron 1-1. marcando para Boca Marcelo Sarachi y el gol del Tate lo convirtió Franco Fragapane en tiempo de descuento.

La última victoria de Unión ante Boca se dio por la Copa de la Liga 2024, cuando en Santa Fe se impuso por 1-0 con gol de cabeza de Claudio Corvalán a los 44' del segundo tiempo.