"Gracias a Dios pudimos ganar, estábamos en casa, es importante para agarrar confianza en el torneo", expresó en diálogo con radio Sol Play 91.5.

Y más adelante, añadió: "Jugar en Reserva lo tomé bien porque era algo que necesitaba al no tener tanto rodaje. Por ahí es complicado después, esto me viene muy bien y espero seguir sumando minutos".

En relación a sus trabajos con el plantel superior, expresó: "La adaptación es fácil porque las dos ideas están claras. Es analizar y ver siempre para hacer el mejor trabajo posible. Pudimos vencer a River porque jugamos mejor que ellos, el calor fue un factor importante y lo pudimos aprovechar".

Antes de su despedida, acotó. "Hicimos un gran desgaste, el clima no ayudaba. River tiene muy buenos jugadores, un plantel de jerarquía, juega bien. Por suerte nos llevamos el triunfo. Cuando me llamó Tato (Mosset) me dijo que jugaría 45 minutos, creo que voy a viajar a Buenos Aires pero aún no me dijeron".