Unión confirmó amistosos de fuste antes de viajar a Brasil

Unión jugará amistosos en Rosario antes de partir a Brasil, donde será parte de un certamen internacional en la antesala de jugar la Liga Nacional

Mientras el plantel de Unión continúa con su pretemporada, a las órdenes de Maximiliano Seigorman, en las últimas horas se confirmó una noticia importante camino al inicio de la Liga Nacional de Básquet 2025/26.

Los rojiblancos serán parte de un importante cuadrangular que se llevará adelante en el Rosario Arena Sports, junto a Quimsa de Santiago del Estero, Instituto de Córdoba e Independiente (Oliva).

En su segunda semana de tareas, el elenco de la Avenida López y Planes aguarda por los extranjeros más el venezolano Yeferson Guerra, que se encuentra con su selección participando de la AmeriCup.

Torneo internacional en Brasil

Unión fue el único elenco del país en aceptar la invitación de la Liga Nacional de Brasil, teniendo en cuenta que no se jugará el Interligas. Por ende, en el vecino país se llevará adelante un certamen de pretemporada, con 11 elencos de la elite más el Tate.

Después de los compromisos que lleve adelante, la delegación retornará al país para focalizarse en la campaña 2025/26, a la espera del fixture oficial para saber cuándo y dónde será su estreno.