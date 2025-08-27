Unión continúa con la venta de entradas para el cotejo de Copa Argentina

Este miércoles, entre las 11 y 18, los hinchas de Unión podrán adquirir su entrada para el cotejo de este jueves en Mendoza. Se espera un gran acompañamiento

Cuenta regresiva para el encuentro entre Unión y River, por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo que se llevará adelante este jueves, a partir de las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El presente del equipo, desde un nuevo retorno de Leonardo Madelón a la dirección técnica, le devolvió las esperanzas a una hinchada que venía de capa caída por los malos resultados del semestre inicial.

Esa procesión de fieles tatengues que viajó a San Nicolás a fines de junio seguramente tendrá una continuidad frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

El último día para adquirir el boleto físico

Por organización de la Copa Argentina, la venta de entradas para los hinchas de Unión en la capital provincial finalizará este miércoles. Las boletería de Bulevar Pellegrini estarán abiertas desde las 11 y hasta las 18.

Como se expresó en varias ocasiones, no se venderán entradas este jueves en Mendoza, ni para parciales rojiblancos ni para los millonarios.

Precios de las entradas para los hinchas de Unión

Menores: $25.000

Popular: $35.000

Platea: $60.000