El amistoso ante 9 de Julio de Rafaela dejó algunas ausencias en Unión . Mientras Leonardo Madelón aprovechó la jornada para darle rodaje a buena parte del plantel y observar a varios juveniles, hubo dos que directamente no pudieron participar por continuar con problemas físicos: Matías Rocha y Marcelo Estigarribia .

Ambos siguen con las molestias que los acompañaron durante buena parte del Torneo Clausura y, por ese motivo, realizaron todos los trabajos de manera diferenciada. La intención es que puedan dejar atrás definitivamente esos inconvenientes después de una temporada en la que no consiguieron tener la continuidad esperada.

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La situación no es menor para el Tate. Una de las prioridades una vez finalizada la competencia era evitar nuevas lesiones o complicaciones físicas que condicionaran las decisiones sobre el armado del próximo plantel. En ese contexto, Rocha y Estigarribia aparecen como dos casos particulares. A diferencia de otros jugadores cuyo futuro todavía debe resolverse, el defensor y el delantero pertenecen a Unión, por lo que el objetivo pasa por recuperarlos y tenerlos en plenitud para cuando llegue el momento de volver a la actividad.

Rocha sigue con una fuerte contractura en Unión y se mueve diferenciado. Prensa Unión

Tarragona y Cuello jugaron: ¿buen indicio para Unión?

En contrapartida, el ensayo ante el conjunto rafaelino sí contó con la participación de Cristian Tarragona y Brahian Cuello, con los que la dirigencia pretende avanzar en las gestiones para renovar sus vínculos.

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Por ahora, la mirada está puesta en la recuperación de los dos jugadores que no pudieron sumar minutos. Unión apunta a que Matías Rocha y Marcelo Estigarribia puedan llegar en óptimas condiciones a la vuelta del plantel, prevista para el 26 de diciembre, evitando que las lesiones que los persiguieron durante el campeonato se conviertan en un problema para el comienzo de la próxima temporada.