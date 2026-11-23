Cristian Tarragona suma 17 goles y dos asistencias en 2026 con Unión, una producción que lo ubica en lo más alto del ranking de Primera División.

Unión tiene en Cristian Tarragona a uno de los delanteros más determinantes del fútbol argentino. Su producción durante 2026 lo ubica en la cima de una estadística que mide el aporte ofensivo integral: goles convertidos más asistencias.

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De acuerdo con un relevamiento de Data Moroni, el atacante rojiblanco acumula 19 participaciones directas en goles, producto de 17 tantos y dos pases decisivos, y comparte el primer puesto con Junior Marabel, actualmente en Sarmiento.

El dato adquiere especial relevancia porque Tarragona no solamente lidera entre los futbolistas que más veces participaron en una conquista, sino que también es el máximo goleador del ranking, con 17 definiciones. Su capacidad para resolver dentro del área y sostener una producción goleadora lo convierte en una referencia central para el equipo de Leonardo Madelón.

El estudio contempla a los futbolistas de Primera División que acumularon al menos 1.500 minutos durante 2026. En ese universo, Tarragona aparece por encima de nombres de peso como Ángel Di María, Miguel Merentiel y otros delanteros que tuvieron una temporada de alto impacto.

Marabel comparte la cima y puede representar un ingreso para Unión

El segundo lugar del escalafón también tiene un vínculo directo con Santa Fe. Junior Marabel, quien actualmente juega en Sarmiento, suma 14 goles y cinco asistencias, para alcanzar las mismas 19 participaciones de Tarragona. Incluso registra ese total con 472 minutos menos en cancha.

LOS QUE MÁS APORTAN AL GOL



Goles y asistencias de los jugadores de Primera División en el acumulado de 2026. Para entrar, tomamos un mínimo de 1.500 minutos.



TOP 10 · GOLES + ASISTENCIAS



1. C. Tarragona · Unión · 17 + 2 = 19

2. J. Marabel · Sarmiento · 14 + 5 = 19

3. A.… pic.twitter.com/afHjlIqPLn — DataMoroni (@DataMoroni) November 21, 2026

Pero su presente deportivo también tiene una derivación económica para Unión. El club santafesino conserva el 60% de los derechos económicos del delantero paraguayo y Sarmiento haría uso de la opción de compra fijada en 1.500.000 dólares. De concretarse la operación, representaría un ingreso importante para la institución rojiblanca.

Así, los dos futbolistas que encabezan la estadística tienen una conexión con Unión: Tarragona, por su actualidad y su capacidad goleadora, y Marabel, por el porcentaje de su ficha que todavía pertenece al Tatengue.

Un ranking que refleja distintas maneras de aportar

Detrás de los dos líderes aparece un grupo de futbolistas con registros destacados. Agustín Módica, de Gimnasia de Mendoza, y Ángel Di María, de Rosario Central, suman 15 participaciones cada uno, aunque con repartos diferentes: el delantero convirtió 14 goles y dio una asistencia, mientras que el campeón del mundo acumula 11 tantos y cuatro asistencias.

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El top 10 se completa con John Caicedo, de Huracán, y Rodrigo Martínez, de Vélez, con 14 aportes; Juan Gutiérrez, de Defensa y Justicia, también con 14; Miguel Merentiel y Alex Luna, con 12; y Manuel Torres, de Gimnasia La Plata, con 11.

La estadística permite dimensionar el peso de Tarragona en el campeonato. Con 17 goles y dos asistencias, el delantero de Unión no solo comparte el liderazgo general, sino que encabeza el rubro de goleadores dentro de este grupo de futbolistas. Una marca que ratifica su importancia ofensiva y que coloca al equipo santafesino en el centro de una de las principales referencias individuales de la temporada.