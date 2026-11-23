El arquero quiere volver a Santa Fe y tendría avanzado su contrato con Unión. La reunión prevista con Racing será clave para saber si puede salir de Avellaneda.

Matías Tagliamonte quiere volver a Unión y Leonardo Madelón lo tiene en carpeta para ocupar el arco en 2027. El futbolista tendría encaminadas las condiciones de su contrato con el Tatengue, aunque sigue vinculado a Racing. Los dirigentes de ambos clubes tienen previsto hablar esta semana y la salida del arquero de Avellaneda será uno de los temas de conversación.

LEER MÁS: Cuáles son las dos trabas que le impiden a Unión repatriar a Tagliamonte

Madelón lo quiere para cubrir la salida de Mansilla

Con la salida de Mansilla, Unión busca un arquero para ser titular y Tagliamonte es el nombre que eligió Madelón. El jugador ve con buenos ojos regresar a Santa Fe para recuperar continuidad, después de una temporada en la que quedó relegado detrás de Facundo Cambeses en Racing.

La parte económica entre el arquero y el Tatengue estaría encaminada. La reunión virtual entre las dirigencias está prevista para esta semana, mientras el plantel rojiblanco cumple sus últimos entrenamientos antes de las vacaciones.

Por qué Racing prefiere retenerlo

La idea de la secretaría técnica de Racing sería mantener a Cambeses y Tagliamonte para la próxima temporada. Según Racing de Alma, si el suplente se va, la Academia tendría que salir al mercado a buscar un reemplazante. Esa necesidad explica por qué en Avellaneda prefieren conservarlo, incluso después de un año con poca participación.

Con el visto bueno del arquero para volver, la definición pasa por lo que puedan acordar los clubes. La charla de esta semana será el primer paso para conocer en qué condiciones Racing estaría dispuesto a dejarlo salir.