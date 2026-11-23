Madelón pidió un arquero, un central, un lateral izquierdo, un carrilero y un volante central. Las continuidades de Cuello y Malcorra serán clave.

Leonardo Madelón marcó los cinco puestos que Unión necesita reforzar para la temporada 2027. El entrenador pidió un arquero, un marcador central con experiencia, un lateral izquierdo, un carrilero y un volante central. El armado del mediocampo también dependerá de lo que ocurra con Cuello y Malcorra, dos nombres cuya continuidad puede modificar la cantidad de incorporaciones en ese sector.

Un arquero y dos refuerzos para la defensa

Con la salida de Mansilla, Unión busca un arquero para ser titular y tiene a Matías Tagliamonte entre sus opciones. Su regreso depende de que se resuelva la salida de Racing. En paralelo, Froilán Díaz volverá de su préstamo en Deportivo Quito y podría competir con Lucas Meuli por el puesto de suplente.

Para la última línea, Madelón pidió un marcador central con experiencia y un lateral izquierdo. Son dos de las cinco prioridades que el entrenador trasladó a la dirigencia para el próximo mercado.

Cuello y Malcorra pueden cambiar los planes del mediocampo

Los otros dos pedidos son un carrilero y un volante central. Si Brahian Cuello e Ignacio Malcorra siguen en el club, esas dos incorporaciones dejarían al mediocampo bastante cubierto para el inicio de la temporada.

Si ambos se van, Unión tendría que ampliar la búsqueda. En ese escenario, además de cubrir los puestos que ya señaló Madelón, la dirigencia debería buscar alternativas para reemplazar a dos jugadores que el técnico contempla en el armado del equipo.