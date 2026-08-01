El uno por uno de Unión en la dura derrota ante Gimnasia en Mendoza

Unión sufrió una dura derrota ante Gimnasia en Mendoza, más allá que fue muy superior en el primer tiempo. Pagó caro su falta de eficacia, ante un oportuno rival.

Unión sufrió un duro traspié este sábado al caer por 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón fue superior durante gran parte del primer tiempo, generó varias situaciones claras de gol, estrelló dos remates en los palos y convirtió en figura al arquero César Rigamonti, pero volvió a fallar en la definición y lo terminó pagando muy caro.

El encuentro cambió sobre el cierre de la etapa inicial, cuando Juan Pablo Loustau sancionó un penal por mano de Tomás Menossi, tras la intervención del VAR, y Agustín Módica abrió el marcador. Apenas comenzado el complemento, a los cinco minutos, el delantero volvió a aparecer para marcar el 2-0 y dejar al Tatengue contra las cuerdas, aprovechando una nueva desatención defensiva.

Con la desventaja, Unión fue más empuje que fútbol. Intentó reaccionar, tuvo un gol anulado a Marcelo Estigarribia por posición adelantada y siguió chocando con Rigamonti, una de las grandes figuras del partido. Gimnasia, en cambio, administró la ventaja con inteligencia y se quedó con un triunfo que castigó la falta de eficacia del conjunto santafesino, que dejó una preocupante imagen por la facilidad con la que genera situaciones... y la dificultad que tiene para convertirlas.

El boletín de calificaciones de la dura derrota de Unión ante Gimnasia en Mendoza

Matías Mansilla (6): En el primer tiempo le tapó dos remates a Lencioni, mientras que se mostró muy seguro y estuvo cerca de sacarle el penal a Módica. En el complemento cometió un error que casi termina en gol de Gimnasia, pero evitó que la caída sea más importante.

Lautaro Vargas (4): Su cabeza estuvo evidentemente en otro lado. Dando muchas ventajas defensivas, e incidiendo casi nada en ataque. Leo Madelón decidió reemplazarlo en el segundo tiempo.

Juan Pablo Ludueña (4): No fue el defensor sólido y práctico de otros partidos de Unión. Se reveló ante la adversidad en algunos momentos, pero su rendimiento estuvo lejos de su mejor versión.

Tomás Fagioli (4): Tiene mucha personalidad, fue su segundo partido en Primera División y por momentos la pasó mal. Estuvo nervioso, impreciso, lento para dejar en offside a los rivales, y en el segundo tanto de Gimnasia dio la sensación que podría haber hecho algo más para evitar la caída.

Lucas Ayala (4): También tuvo un partido para el olvido, en su segundo encuentro en la máxima categoría. Está claro que no es aconsejable tantos chicos juntos al mismo tiempo. Pero de igual manera da la sensación de tener un futuro enorme.

Julián Palacios (5): En el primer tiempo tuvo destellos, cada vez que toca la pelota se nota que es un jugador muy diferente pero se espera mucho más de su juego y desequilibrio, que ya brindó en otro momento en Unión.

Joaquín Mosqueira (4): No tuvo su regreso soñado, más allá que se nota que puede darle mucho en cuanto a despliegue y personalidad al equipo. Tiene y puede dar mucho más, aunque venía de poco rodaje.

Lucas Menossi (4): Fue protagonista de la polémica jugada que le terminan cobrando penal en contra a Unión, tras la revisión de Juan Pablo Loustau en el VAR. En ofensiva es un jugador que aporta mucho, pero en el repliegue fue muy superado.

Ignacio Malcorra (5): Estrelló un brillante tiro libre en el palo de Rigamonti en el inicio del segundo tiempo, y en el primer tiempo le puso una pelota preciosa en la cabeza a Misael Aguirre que se estrelló en el palo derecho del arco de Gimnasia. Es un jugador muy distinto que habrá que ver de qué manera lo puede aprovechar Madelón.

Misael Aguirre (5): Fue incontenible en el primer tiempo para los defensores de Gimnasia, hizo lo que quiso, tuvo muchas chances pero falló demasiado. Si mejora la puntería, será un jugador muy importante para Unión.

Cristian Tarragona (5): Es un jugador que se brinda por el todo en Unión. Tuvo varias chances en el primer tiempo, generó, pero no pudo con su puntería y con la gran tarde de Rigamonti.

Marcelo Estigarribia (4): Ingresó por Lautaro Vargas en un cambio netamente ofensivo, pero estuvo a contramano, sin gravitar en ofensiva. Pasó prácticamente desapercibido.

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Bruno Pittón (4): Tampoco brindó ningún tipo de solución, ingresando en un escenario adverso, cuando el equipo perdía por 2-0. Sin embargo, se espera mucho de su presencia, en cuanto a personalidad y temperamento en un equipo muy juvenil.

Juan De Dios Pintado (5): Interesante ingreso del uruguayo, con buen dominio y manejo para pasar al ataque. Sin embargo, ingresó en un momento donde fue el de mayor desconcierto de Unión.

Brahian Cuello (-): No tuvo demasiada participación, al igual que los anteriores jugadores, ingresando en un momento donde Gimnasia se defendió bien, sin darle espacios a Unión.

Eric Ramírez (-): Debutó en Unión, también casi sin incidencia ni contacto con la pelota. Es un jugador que seguramente dará muchas alternativas en ofensiva.