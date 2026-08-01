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El minuto a minuto de Unión frente a Gimnasia en Mendoza

Unión, con Ignacio Malcorra y Joaquín Mosqueira como titulares, está perdiendo 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza, en el Víctor Legrotaglie. Agustín Módica, de penal, anotó para el Lobo a los 49 del PT.

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 15:27hs
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El minuto a minuto de Unión frente a Gimnasia en Mendoza

UNO Mendoza

Unión ya volvió a la acción frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con quien pierde 1-0, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro es controlado por Juan Pablo Loustau y encontrará al conjunto rojiblanco con una semana de descanso y varias novedades en la conformación del equipo. Agustín Módica, de penal, a los 49' del primer tiempo, adelantó al local.

El elenco de Leonardo Madelón llega con apenas un partido disputado en el certamen. En el estreno igualó 2-2 frente a Platense en Vicente López, en un encuentro donde mostró buenas respuestas ofensivas, aunque también dejó algunas dudas en defensa. Luego no pudo jugar por la segunda jornada debido al compromiso internacional de Lanús por la Copa Sudamericana, por lo que llegará con más días de trabajo que su rival.

Arrancó el partido en Mendoza entre Unión y Gimnasia

Unión ya enfrenta a Gimnasia, en el Víctor Legrotaglie de Mendoza, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura, donde busca su primer triunfo.

PT 7' La tuvo Unión con un cabezazo de Aguirre que pegó en el palo

Tras un brillante centro de Nacho Malcorra, Misael Aguirre sacó un cabezazo que se estrelló en el palo izquierdo del arco de Gimnasia de Mendoza. Unión arrancó con todo en Mendoza.

PT 40' Unión es más que Gimnasia pero empatan en Mendoza

Unión tuvo varias chances en los pies de Aguirre, Malcorra y Aguirre, pero no puede con Gimnasia, con quien empata sin goles en Mendoza. El local tuvo dos con remates de Lencioni, pero respondió muy bien Mansilla.

PT 49' Gol de Gimnasia: Módica de penal adelanta al local

Agustín Módica de penal, tras una mano de Menossi, pone el 1-0 ante Unión para Gimnasia en Mendoza.

Final del primer tiempo en Mendoza

Unión pierde ante Gimnasia en Mendoza por 1-0, con un tanto de penal (polémico), de Agustín Módica, a los 49'.

Formaciones de Unión y Gimnasia de Mendoza

Gimnasia y Esgrima: 23-César Rigamonti; 22-Juan Franco, 42-Lautaro Carrera, 4-Ezequiel Muñoz y 3-Matías Recalde; 26-Facundo Lencioni, 21-Fermín Antonini, 19-Julián Ceballos y 30-Esteban Fernández, 26-Facundo Lencioni; 9-Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 44-Tomás Fagioli, 26-Juan Pablo Ludueña y 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 5-Lucas Menossi e 10-Ignacio Malcorra; 31-Misael Aguirre y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Germán Delfino.

Unión Gimnasia Mendoza
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