Unión ya volvió a la acción frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con quien pierde 1-0, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro es controlado por Juan Pablo Loustau y encontrará al conjunto rojiblanco con una semana de descanso y varias novedades en la conformación del equipo. Agustín Módica, de penal, a los 49' del primer tiempo, adelantó al local.
El minuto a minuto de Unión frente a Gimnasia en Mendoza
Unión, con Ignacio Malcorra y Joaquín Mosqueira como titulares, está perdiendo 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza, en el Víctor Legrotaglie. Agustín Módica, de penal, anotó para el Lobo a los 49 del PT.
Por Ovación
El elenco de Leonardo Madelón llega con apenas un partido disputado en el certamen. En el estreno igualó 2-2 frente a Platense en Vicente López, en un encuentro donde mostró buenas respuestas ofensivas, aunque también dejó algunas dudas en defensa. Luego no pudo jugar por la segunda jornada debido al compromiso internacional de Lanús por la Copa Sudamericana, por lo que llegará con más días de trabajo que su rival.
Formaciones de Unión y Gimnasia de Mendoza
Gimnasia y Esgrima: 23-César Rigamonti; 22-Juan Franco, 42-Lautaro Carrera, 4-Ezequiel Muñoz y 3-Matías Recalde; 26-Facundo Lencioni, 21-Fermín Antonini, 19-Julián Ceballos y 30-Esteban Fernández, 26-Facundo Lencioni; 9-Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 44-Tomás Fagioli, 26-Juan Pablo Ludueña y 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 5-Lucas Menossi e 10-Ignacio Malcorra; 31-Misael Aguirre y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Estadio: Víctor Legrotaglie.
Árbitro: Juan Pablo Loustau.
VAR: Germán Delfino.