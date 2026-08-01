Unión se hundió en sus propios errores y volvió de Mendoza con las manos vacías

El Tatengue fue ampliamente superior durante buena parte del encuentro, generó innumerables situaciones de gol, estrelló dos pelotas en los palos, pero volvió a exhibir graves errores defensivos y perdió 2-0 ante un Lobo que fue letal con un doblete de Agustín Módica.

El fútbol suele castigar a los equipos que no aprovechan sus momentos. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Unión en el estadio Víctor Legrotaglie. Durante gran parte del partido fue el dueño de la pelota, generó las mejores situaciones y encontró espacios para lastimar, pero falló una y otra vez frente al arco rival. Del otro lado, Gimnasia de Mendoza fue todo lo contrario: esperó, golpeó en los momentos justos y construyó un valioso triunfo por 2-0, con un doblete de Agustín Módica.

El equipo de Leonardo Madelón hizo méritos suficientes para irse al descanso en ventaja, pero terminó perdiéndolo por un penal polémico, con asistencia del VAR para Juan Pablo Loustau, sobre el cierre de la primera etapa y jamás pudo recuperarse del golpe.

Un primer tiempo que Unión dominó, pero no supo resolver

Los primeros 45 minutos mostraron probablemente la mejor versión ofensiva del Tatengue desde el inicio del campeonato.

Con Ignacio Malcorra como conductor por el sector izquierdo, Julián Palacios desequilibrando por la derecha y las constantes apariciones de Misael Aguirre y Cristian Tarragona, Unión encontró espacios con mucha facilidad.

La primera ocasión clara llegó tras un preciso centro de Malcorra que Aguirre conectó de cabeza, aunque el palo le negó la apertura del marcador.

Después llegaron otras situaciones muy claras. Rigamonti le ahogó el grito a Aguirre y luego respondió con otra gran intervención ante un remate de Malcorra. Tarragona también exigió al arquero mendocino con un potente disparo desde afuera del área y nuevamente Aguirre estuvo muy cerca con un zurdazo que pasó apenas desviado.

Mientras Unión desperdiciaba oportunidades, Gimnasia apostaba a la inspiración de Nicolás Lencioni, el futbolista más peligroso del conjunto mendocino.

Y cuando parecía que el empate era el resultado inevitable del primer tiempo, apareció la jugada que cambió el partido. Tras un córner y una revisión del VAR, Juan Pablo Loustau sancionó una mano de Menossi dentro del área y Agustín Módica transformó el penal en el 1-0 justo antes del descanso.

El golpe terminó siendo demasiado duro

Lejos de resignarse, Unión volvió a salir decidido en el complemento. Antes del minuto, Malcorra ejecutó un tiro libre brillante que se estrelló en el palo y, en el rebote, Joaquín Mosqueira no pudo direccionar su remate.

Fue otra muestra de una tarde en la que todo parecía salir al revés. Con el correr de los minutos el equipo perdió claridad. Siguió intentando, pero ya sin la fluidez del primer tiempo. Un gol de Marcelo Estigarribia fue correctamente anulado por posición adelantada y el nerviosismo comenzó a hacerse cada vez más evidente.

Las fallas defensivas volvieron a aparecer

Si la falta de eficacia fue uno de los grandes problemas de Unión, las desatenciones defensivas volvieron a ser determinantes. En la primera del complemento, Gimnasia encontró nuevamente a Módica, que aprovechó las facilidades otorgadas por la defensa rojiblanca para definir y establecer el 2-0 a los 5' del complemento.

El segundo gol terminó de derrumbar anímicamente al equipo de Madelón, que incluso mostró inseguridad en el fondo y estuvo muy cerca de recibir un tercer tanto.

UNO Mendoza

Rigamonti volvió a lucirse ante un intento de Tarragona y Mansilla evitó una diferencia mayor al taparle un mano a mano a Sabatini en los minutos finales.

Una derrota que deja muchas señales de alerta

El resultado deja una sensación difícil de explicar para Unión. Durante varios pasajes fue superior, generó más situaciones de gol y contó con los argumentos futbolísticos para quedarse con el partido.

Sin embargo, volvió a quedar en evidencia un problema que ya comienza a repetirse: la enorme dificultad para transformar las ocasiones en goles y la fragilidad defensiva cada vez que el rival encuentra espacios.

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Gimnasia fue práctico, contundente y aprovechó prácticamente todas las ventajas que le ofreció el conjunto santafesino.

Unión, en cambio, fue una máquina de desperdiciar oportunidades. Dominó, llegó, hizo figura a Rigamonti, pegó dos remates en los palos y terminó regresando de Mendoza con las manos vacías.

En una tarde donde hizo mucho para ganar, terminó perdiendo con claridad. Y en el fútbol, cuando se perdonan tantas situaciones y se concede tanto atrás, el castigo suele ser inevitable.

Formaciones de Gimnasia de Mendoza y Unión

Gimnasia y Esgrima (2): 23-César Rigamonti; 22-Juan Franco, 42-Lautaro Carrera, 4-Ezequiel Muñoz y 3-Matías Recalde; 26-Facundo Lencioni, 21-Fermín Antonini, 19-Julián Ceballos y 30-Esteban Fernández, 26-Facundo Lencioni; 9-Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Unión (0): 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 44-Tomás Fagioli, 26-Juan Pablo Ludueña y 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 5-Lucas Menossi e 10-Ignacio Malcorra; 31-Misael Aguirre y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 49' Agustín Módica, de penal (G) y ST 5' Agustín Módica (G).

Cambios: ST 0' Guiffrey x Fernández (G) y Cingolani x Rodríguez (G); 14' Estigarribia x Mosqueira (U); 22' B. Pittón x Ayala (U) y Pintado x Vargas (U); 31' Barboza x Antonini (G); 35' Sabatini x Módica (G) y E. Ramírez x Malcorra (U) y 43' Paredes x Franco (G).

Amonestados: Lencioni y Fernández (G).

Estadio: Víctor Legrotaglie.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Germán Delfino.