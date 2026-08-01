Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión mantiene una leve ventaja en el historial ante Gimnasia de Mendoza

Este sábado, el Tate y el Lobo mendocino jugarán por la tercera fecha del Torneo Clausura. A lo largo de la historia, se enfrentaron en seis oportunidades

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 10:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión tiene una pequeña ventaja respecto a Gimnasia de Mendoza.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión tiene una pequeña ventaja respecto a Gimnasia de Mendoza.

Dentro de un breve historial que protagonizaron, Unión mantiene una leve ventaja sobre Gimnasia de Mendoza, que buscará revalidar este sábado desde las 15.30.

El historial entre Unión y Gimnasia de Mendoza

Son apenas seis los enfrentamientos entre Unión y Gimnasia de Mendoza, de los cuales el Tate ganó tres, el Lobo mendocino dos y empataron en una oportunidad.

El último antecedente fue el 2 de febrero de este año, cuando por la tercera fecha del Torneo Apertura, en el 15 de Abril Unión goleó 4-0 con goles de Rafael Profini, Luciano Paredes en contra, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz.

La primera vez que el Tate y el Lobo mendocino se vieron las caras fue por la final del Torneo Regional 1972. En el partido de ida jugado en Santa Fe, Unión se impuso por 4-2 con goles de Luque, Vigo y Bonaveri en dos ocasiones.

LEER MÁS: Unión quiere hacerse fuerte en Mendoza para despegar en el Clausura

Mientras que en el partido de vuelta que se jugó en Mendoza, Gimnasia goleó al Tate 3-0 y de esta manera, el elenco mendocino se clasificó para jugar el Torneo Nacional.

Por su parte, el primer antecedente en Primera División fue en el Torneo Nacional 1978. En la primera rueda igualaron 1-1 en Mendoza y en la segunda rueda en el 15 de Abril el Tate se impuso 2-0 con goles de Mazzoni y Moreno.

En tanto que por la Copa Argentina 2024, volvieron a verse las caras, en lo que fue triunfo del Lobo mendocino por 2-1 con goles de Silba y Solís, marcando para el Tate Bruno Pittón.

Unión historial Gimnasia de Mendoza
Noticias relacionadas
union quiere hacerse fuerte en mendoza para despegar en el clausura

Unión quiere hacerse fuerte en Mendoza para despegar en el Clausura

Joaquín Mosqueira será titular este sábado cuando Unión visite a Gimnasia de Mendoza.

Los convocados en Unión con la presencia de cinco refuerzos

matias rocha: no lo dude cuando aparecio otra vez la chance de union

Matías Rocha: "No lo dudé cuando apareció otra vez la chance de Unión"

union brindo los detalles del pase de agustin colazo a gimnasia

Unión brindó los detalles del pase de Agustín Colazo a Gimnasia

Lo último

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Último Momento
Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Ovación
Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal