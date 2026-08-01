Unión mantiene una leve ventaja en el historial ante Gimnasia de Mendoza

Este sábado, el Tate y el Lobo mendocino jugarán por la tercera fecha del Torneo Clausura. A lo largo de la historia, se enfrentaron en seis oportunidades

Dentro de un breve historial que protagonizaron, Unión mantiene una leve ventaja sobre Gimnasia de Mendoza, que buscará revalidar este sábado desde las 15.30.

Son apenas seis los enfrentamientos entre Unión y Gimnasia de Mendoza, de los cuales el Tate ganó tres, el Lobo mendocino dos y empataron en una oportunidad.

El último antecedente fue el 2 de febrero de este año, cuando por la tercera fecha del Torneo Apertura, en el 15 de Abril Unión goleó 4-0 con goles de Rafael Profini, Luciano Paredes en contra, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz.

La primera vez que el Tate y el Lobo mendocino se vieron las caras fue por la final del Torneo Regional 1972. En el partido de ida jugado en Santa Fe, Unión se impuso por 4-2 con goles de Luque, Vigo y Bonaveri en dos ocasiones.

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Mientras que en el partido de vuelta que se jugó en Mendoza, Gimnasia goleó al Tate 3-0 y de esta manera, el elenco mendocino se clasificó para jugar el Torneo Nacional.

Por su parte, el primer antecedente en Primera División fue en el Torneo Nacional 1978. En la primera rueda igualaron 1-1 en Mendoza y en la segunda rueda en el 15 de Abril el Tate se impuso 2-0 con goles de Mazzoni y Moreno.

En tanto que por la Copa Argentina 2024, volvieron a verse las caras, en lo que fue triunfo del Lobo mendocino por 2-1 con goles de Silba y Solís, marcando para el Tate Bruno Pittón.