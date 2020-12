"Lo que hizo Kevin Zenón ante Arsenal fue notable y creo que debe ser hasta ahora la habilitación del torneo. Sentíamos que era algo que podía venir. Es un producto especial este chico, porque es zurdo y tiene opciones de juego en ofensiva, con buen remate y pelota parada. Ni hablar con esa habilitación de la que habló el país (de taco ante Arsenal). Así que apostaremos a que lleguen más a las Selecciones", apuntó sobre la convocatoria del juvenil de las inferiores en diálogo con LT10.

Kevin Zenón.jpg Luis Spahn se emocionó con la citación de Kevin Zenón a la Selección Argentina Sub 20. Foto: prensa Unión

Indefectiblemente, Luis Spahn Salió al cruce de los detractores: "Hay muchos rumores y algunas pintaditas que me causan gracia y pena, pero de eso alimentan en las redes sociales y ponen en duda algunas cosas. Pero el cuerpo técnico y los chicos tienen todo el respaldo después de afrontar esta doble competencia. Hace cuánto no teníamos varios debuts como ahora. La última ilusión fue la de Ricky Acosta que se cayó. Tenemos que buscar, como directivos, lo mejor para el club y encontrar a largo plazo un proyecto".

Asimismo, el mandamás rojiblanco no esquivó referirse a los polémicos audios que se filtraron apuntando a los arquitectos que diseñaron la última tribuna: "Aprendí que hay que cerrar más la boca y no prestarse (risas). Un grupo de hinchas manipularon una charla y sacaron de contexto lo que dije. Creo que es una cuestión de interpretación. Le pido disculpas a los profesionales por eso. Doy la cara y asumo la responsabilidad. Dijo que me compré un buzón, porque la tribuna fue una caja de sorpresas. La provincia nos hace una causa por mala administración de fondos y no rendición de cuentas, cuando el gobernador (Antonio) Bonfati en marzo nos iba a hacer llegar el dinero y lo recibimos a finales de ese año. Hubo que poner el lomo y eso nos dejó descolocados. El término que usé fue por eso".

lucho.jpg "Hay algunas pintaditas que me causan gracia y pena, pero de eso alimentan en las redes sociales", dijo el presidente de Unión, Luis Spahn

Luego se metió en las deudas que Rosario Central y San Lorenzo tienen con Unión y trató de clarificar: "La gente se hace una composición rara de la realidad. Todas las operaciones están con muchas financiaciones, con muy pocas excepciones. Se prometen pagos y dentro de estas circunstancias muchos no pudieron cumplir, escudándose en la cuarentena. Unión perdió 40.000.0000 de pesos por no poder jugar con público. Los que estaban endebles económicamente, volcaron. Uno de ellos es el que tiene como presidente al de la Liga Profesional (por Marcelo Tinelli, titular del Ciclón). Hay promesas e intereses, y hay un ajuste del dólar, que ya no es más de 60 sino de 85 pesos".

"Estábamos por mandar cartas documento hace algunos meses atrás. Entiendo que hay complicaciones y que a muchos les afectó. Por suerte nosotros supimos llevar todo adelante con dignidad y sin perjudicar a nadie, cumpliendo. Algunos se sorprenden que acá estemos al día. Sabemos como dirigentes que una sana administración genera fortaleza", acotó Luis Spahn.

Luis Spahn .jpeg Luis Spahn infló el pecho por el balance con superávit que se presentará. Gentileza | Unión en tu Dial

En el final, sorprendió y sacó pecho respecto a la presentación del próximo balance: "Vamos a presentar un balance con su superavit importante. Siempre digo en las asambleas que estas cosas hay que atender cuando se difunde el balance. Quedan cosas por cobrar que muestran la salud del club y por eso digo que causará la envidia de casi todos los clubes de Primera. Estamos en un podio creo, que debe ser encabezado por Boca. Esto es así y lo voy a defender a raja tabla. Los socios tienen que tener la tranquilidad de que estamos administrando bien a la institución".