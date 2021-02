• LEER MÁS: La incógnita en Unión para recibir a Atlético Tucumán

Respecto a los objetivos, no dudó: "La meta claramente era ascender con Temperley. Había buen equipo, pero las cosas no se dieron. Nos costó mucho hacer goles y lo pagamos caro en nuestro arco. Ese fue el detonante que nos dejó en el camino antes de tiempo. Esperemos que, con la renovación, ahora sí se pueda alcanzar. Jugué todos los partidos. Es lo que necesito justamente, continuidad y ahora tengo una nueva chance en un club importante como Temperley".

Joaquín Papaleo.jpg Joaquín Papaleo rescindió con Unión y será nuevo jugador de Temperley Prensa Unión

Fin de un ciclo

"Ya rescindí con Unión este martes, donde tenía contrato hasta diciembre. Me queda la espina de no haber podido atajar en Unión. Jugar en el club del que soy hincha. Duele un poco por la frustración no haber tenido la oportunidad, pero hay que seguir y aprovechar esta nueva puerta que se abre ya como jugador libre", se sinceró Joaquín Papaleo.

En otro tramo, explicó que la lesión en el clásico de 2018 en el estadio Brigadier López fue fulminante en su estadía en Unión, amén que tampoco le volvieron a dar oportunidades cuando estaba recuperado: "Venía de hacer un buen torneo en Santamarina y tenía confianza. Justo se me daba jugar en ese partido tan hermoso y tuve la mala fortuna de sufrir ese golpe. Después de eso, no volví a tener chances. Me queda esa espina de eso que pasó, que sin dudas me impidió realizar mi sueño de ser el arquero de Unión. Pero esto es fútbol y nada está escrito. Ojalá Dios quiere pueda volver".

En el cierre, se mostró dolido por la forma en que se manejó Unión respecto a su salida: "En lo personal, no me modifica nada tener el pase en mi poder. Pero es feo terminar de esta manera, donde prácticamente no pude jugar. Me hubiera gustado que sea de otra manera. Ahora a pensar en lo que viene. No creo que haya una falta de respeto, pero de Unión nadie se comunicó conmigo. Todo fue a través de mi representante. Sí digo que me hubiera gustado que sea de otra manera. Estuve 16 años en el club y soy hincha, por lo que tengo mucho que agradecer, porque me formaron como jugador y personal. Obvio que me duele que no hayan tenido la consideración de hablarme y dado a entender las cosas, pero ya está. Sin rencores, porque siempre me manejé con buena fe".