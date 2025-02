El DT de Unión no tiene dudas en alcanzar el objetivo

"Nosotros somos como todos los equipos, en formación, se nos fueron muchos jugadores titulares y estamos buscando el funcionamiento, no me gustó en la semana como salió", afirmó de movida.

Para después, expresar: "El primer tiempo en un detalle nos hacen el gol, en el segundo tiempo fue diferente en todo sentido, no podemos permitirnos esperar que nos hagan un gol para reaccionar".

González agregó que "el equipo funcionó mejor con los goles, Tigre no nos llegó hasta la expulsión de Cardozo, se que tenemos que seguir mejorando en muchísimas cosas y encontrar el mejor jugador en su lugar para tener un mejor funcionamiento. Tuvimos situaciones claras, me hago responsable, pero no pudimos concretar. Cansa que hablen del sistema, con línea de cuatro el equipo funcionó mejor, con línea de tres llegamos a la Sudamericana, hay que buscar el mejor funcionamiento como equipo".

LEER MÁS: Se modificó el horario de Unión ante Argentinos Juniors

Muchos partidos en poco tiempo

"Hay una cuestión, que el tiempo no nos da la posibilidad de trabajar con el cambio de sistema, lo venimos poniendo en práctica pero no fue fluido en la semana, no puedo improvisar, el no gustarme en la semana, me gustó en el partido, tendré que ajustar cosas para afrontar el próximo partido de local", apuntó.

Para después, expresar: "Para mí fue un mercado muy bueno, hay muchos jugadores que entran en el segundo tiempo, cada uno tiene su historia, les falta físicamente, en base a este encontraremos, buscaremos el viernes para comenzar el partido".

La salida de cuatro titulares

"El fútbol es ahora y en el mientras tanto hay que ajustar cosas, se fueron cuatro titulares, Marcelo (Estigarribia) se incorporó el fin de semana y salió a la cancha. No puedo quedarme con lo que le pasa a los otros, hay que ajustar cosas, recién comienza y estoy más fuerte que nunca, vamos a salir de esto, los que están para cuando ganan no importa. Hay mucha ilusión de la gente, no merecíamos perderlo, de todo se aprende, no hay futuro, hay que ver los que estén mejor para el viernes".

"Salió Gamba porque buscamos otras cosas, encontrar la pelota por los costados, pasaron dos o tres pelotas, no había lugar para picar, lo hicimos replegar, intentamos hacer, no creo que Tigre fue mucho mejor que nosotros, a mí no me gustó para nada, en el segundo se vio otra cosa, tenemos que ganar el partido y lo vamos a hacer con el sistema que sea".

"Hay mucha gente que seguramente ya no cree en este equipo, a la larga se subirán al barco, estoy convencido que vamos a lograr el objetivo de estar entre los ocho".

LEER MÁS: Diego Díaz, tras acordar su incorporación a Unión: "Aún no puedo creer donde estoy"

Más de Kily en conferencia de prensa

"Boca más allá del error de Pardo, en plena formación lo superamos y no nos pateó al arco. Somos Unión, estamos en formación, cuatro titulares se fueron y queremos fluir de la mejor manera. Ir para adelante, más allá del sistema, nos salvó del descenso, la gente que piensa que está todo mal, los respeto pero sigo creyendo en mis jugadores".

En relación a Marcelo Estigarribia y su fichaje, apuntó: "Llegó al límite, vino en su auto, hablé mucho con él, priorizamos otra cosa para que esté bien. Estoy muy contento que esté acá, hizo un partido muy bueno, hice foco en un nueve, tenerlo con nosotros es una alegría muy grande".

"La bronca que tengo es porqué siempre reaccionamos ante un gol, partido chato en el primer tiempo, no había llegadas, eso me duele, nos hicieron un gol y el equipo reacciona. De esto tengo que aprender, soy muy duro conmigo. Que me putee la gente a mí, estoy convencido que tengo equipo para estar entre los ocho. Es una situación complicada sacar un punto en tres partidos, agachar la cabeza y concentrar para preparar Argentinos”.