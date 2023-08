El DT de Unión pretende completar el plantel con dos refuerzos más

En los últimos días, la dirigencia de Unión aceleró las gestiones para comenzar a sumar refuerzos . Y es que para el debut ante Racing, la única cara nueva fue el delantero Gonzalo Morales, ya que Jairo O' Neil aún no estaba autorizado . En consecuencia, el Kily González le solicitó al presidente Luis Spahn que pisara el acelerador para que lleguen los futbolistas.

Por ese motivo, ya se sumaron los dos mediocampistas centrales Tiago Banega y Patricio Tanda, al igual que el marcador central Franco Pardo. El primero de los volantes mencionados proviene de la Reserva de Racing, en tanto que el segundo pertenece a La Academia, pero en el primer semestre del año jugó en Arsenal . Mientras que el defensor se desvinculó de All Boys.

Resta la llegada del arquero Nicolás Campisi quien por estas horas estará sumándose a Unión, para competir con Sebastián Moyano. En tanto que en las últimas horas, el Tate acordó el préstamo del delantero de Boca Nicolás Orsini hasta diciembre del 2024. Se trata del refuerzo más importante en cuanto a nombre y trayectoria.

LEER MÁS: Kily, con la misma idea en Unión para visitar a Estudiantes

Pero el cuerpo técnico no se conforma con estos siete refuerzos, sino que pretende sumar dos más. El Kily quiere un volante central y un delantero. En el caso del punta, si bien trascendió como posibilidad concreta el nombre de Juan Manuel García, no es el único en carpeta y además no habría que descartar, que en vez de un centrodelantero, se busque un extremo, para suplir la ausencia de Imanol Machuca.

Por su parte y pese a que se incorporaron dos volantes centrales como Banega y Tanda, el entrenador busca otro futbolista en sector de la cancha, para reemplazar a Yeison Gordillo. No trascendieron nombres al respecto, aunque en las últimas horas el rumor mencionaba la chance de Esteban Rolón, quien está en el plantel de Boca, pero sin continuidad.

En su momento, Newell's hizo una oferta para llevarse a Rolón, pero la cifra ofrecida fue insuficiente. Teniendo en cuenta la muy buena relación que existe entre Unión y Boca, dado que en los últimos tiempos concretaron varias operaciones, no habría que descartar la posibilidad de que Rolón tenga chances de ponerse la camiseta rojiblanca.