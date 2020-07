El ex-River que frustró a Boca con la camiseta de Unión

Fanático de River y surgido en las Inferiores del club, Lizio repasó a pleno su etapa en el club y además recordó con mucha alegría un golazo que hizo en la Bombonera jugando para Unión, en un partido en el que el conjunto de Santa Fe se llevó la victoria en una jornada que debía ser festiva para el público local. "Hice unos de los goles más importantes de mi carrera contra Boca, en la vuelta de Riquelme. La fiesta de ellos terminó siendo nuestra, je", manifestó en diálogo radial con River Monumental.

En el año 2009, Damián Lizio compartió vestuario con Gallardo en lo que fue el último regreso del Muñeco como jugador, y no solo dio detalles sobre la intimidad del Muñeco sino que además lo llenó de elogios por su tarea como DT. "Con Marcelo hacíamos charlas en su casa. Siempre fue un líder positivo, no me sorprende lo que es. Este River de Gallardo es una alegría inmensa. Es festejar y no parar nunca. Verlo así ganador, como está ahora me pone muy feliz. Cuando voy a Argentina siempre voy al Monumental, lo sigo de cerca".

Lizio_ok.jpg

Lizio disputó solamente tres partidos oficiales en River y no pudo marcar goles, y se mostró arrepentido por algunas decisiones que tomó en aquel momento. "Me quedó la espina de River. Por ahí pienso que en el momento de irme a España me podría haber quedado. Le dan bola a los juveniles del club, pero siempre vienen refuerzos de jerarquía. Cuando me fui subieron un montón. Ahí pensé que podría haber jugado", manifestó el jugador que también se dio el lujo de convertir un gol en el Clásico Santafesino, de penal, con el cual Unión le ganó a Colón en el estadio 15 de Abril, en un encuentro que se desarrolló a puertas cerradas.