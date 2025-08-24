El historial entre Unión y Huracán en Primera División

Unión y Huracán volverán a verse las caras en el 15 de Abril en un historial que tiene en ventaja al Globo. El Tate hace casi seis años que no le gana como local

Unión y Huracán jugarán este domingo desde las 14 en el 15 de Abril. El historial entre ambos equipos en la máxima categoría del fútbol argentino es favorable al Globo.

En Primera División, Unión y Huracán se enfrentaron en 64 ocasiones, con 28 victorias para el Globo, 19 para el Tate y empataron en 17 oportunidades.

La última vez que se enfrentaron fue por la 6° fecha del Torneo Apertura 2025 en lo que fue triunfo de Huracán por 1-0 en el estadio Tomás A. Ducó con gol de Matko Miljevic.

Por su parte, el último triunfo de Unión ante Huracán se produjo en el Torneo de la Liga 2023 cuando en condición de visitante se impuso por 1-0 con gol de Mauro Luna Diale.

Mientras que el último festejo de Unión ante Huracán en el estadio 15 de Abril se dio en la Supeliga 2019/2020 en lo que fue triunfo 1-0 con gol de Walter Bou.