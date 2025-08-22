Unión ya tendría el plantel completo pese a tener dos cupos disponibles

Unión tiene hasta el 31 de agosto para sumar más incorporaciones, pero Leonardo Madelón se arreglaría con lo que tiene, salvo que aparezca un nombre fuerte

A pesar de contar con plazo hasta el 31 de agosto para incorporar , todo indica que Unión habría cerrado su plantel. Tiene dos cupos disponibles por las salidas de Francisco Pumpido a Toluca de México y Lionel Verde a CSKA de Moscú, pero la necesidad de sumar parece haberse diluido.

El entrenador Leonardo Madelón había señalado en su momento la intención de incorporar un volante central. Sin embargo, con el correr de los días, quedó claro que se arreglará con lo que ya tiene a disposición, priorizando la continuidad, el conocimiento del grupo y la preparación para lo que resta del Clausura.

Salvo que aparezca un nombre fuerte y de impacto, que sea compatible con la economía del club y el perfil que se busca, la plantilla se mantendrá tal como está, con los jugadores que ya vienen trabajando bajo las órdenes de Madelón.

Unión, con plantel cerrado

Con esta decisión, Unión apuesta a consolidar el grupo existente, fortalecer el funcionamiento colectivo y enfocarse en el rendimiento dentro del campo, sin distraerse en posibles movimientos de último momento. Sobre todo, con la premisa de sostener la categoría. La dirigencia confía en que el equipo está en condiciones de competir de manera sólida y de pelear los objetivos planteados en el Clausura, apoyándose en la cohesión y el conocimiento mutuo de los jugadores que ya forman parte del plantel.

Spahn.jpg Spahn dijo que no están buscando nuevos jugadores para Unión. Franco Perego

En resumen, el Tate encara las últimas semanas del mercado con el plantel prácticamente definido, priorizando la estabilidad, la preparación física y táctica, y la confianza en el grupo que viene trabajando con Madelón desde el inicio de la temporada.