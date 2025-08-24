Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión recibe a Huracán con el objetivo de continuar sumando en las dos tablas

Unión jugará este domingo ante Huracán buscando un triunfo para subir en la tabla anual y continuar en zona de clasificación a los playoffs

24 de agosto 2025 · 07:11hs
Unión buscará seguir de racha cuando recibiendo este domingo a Huracán.

Luego de la resonante goleada a Instituto que le dio aire, Unión recibirá este domingo a Huracán buscando una nueva victoria que le permita seguir escalando en la tabla anual y además ratificar su permanencia dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

Madelón no toca nada

Para este encuentro, el técnico rojiblanco Leonardo Madelón no toca nada y en consecuencia ratificará la misma formación que viene de golear a Instituto.

Por su parte, Huracán llega a este compromiso golpeado luego de la dura eliminación que sufrió en la Copa Sudamericana ante Once Caldas y pisará el 15 de Abril intentando recuperarse, ya que en la competencia local viene de sumar tres triunfos al hilo.

Probables formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: 15 de Abril.

Hora: 14.

TV: ESPN Premium.

Unión Huracán tablas
