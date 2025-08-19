Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

Se fue la Fecha 5 del Torneo Clausura, con un 4-0 a favor de Unión sobre Instituto, varios resultados ajenos positivos y un camino duro para varios elencos

19 de agosto 2025 · 13:53hs
Esto es semana a semana, lo admitió el propio DT de Unión, Leonardo Madelón (ver aparte). La satisfacción fue importante para los rojiblancos al cerrarse la Fecha 5 del Torneo Clausura.

Pues más allá de sepultar la racha adversa en la ruta, se dieron algunos resultados importantes en esa tabla donde los rojiblancos quieren, cuanto antes, dejarla en el olvido para ilusionar con una clasificación a octavos de final y un certamen internacional en 2026.

LEER MÁS: Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

Talleres y San Martín (SJ) repartieron puntos; asimismo Sarmiento dejó escapar la victoria sobre el final ante Atlético Tucumán. De los que están en esa parte baja de la tabla anual, perdieron Gimnasia y Godoy Cruz.

Además, Vélez superó a Independiente y si bien pelea en dos frentes, va también, a la par de Unión, dejando rivales en el camino para no sufrir con la permanencia.

Así quedó tabla anual de la Liga Profesional

Tabla acumulada

