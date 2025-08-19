Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

Mauricio Martínez y Mauro Pittón son los goleadores de Unión. Los dos volantes centrales comienzan a conformar un tándem que le brinda equilibrio al equipo

Mauricio Martínez es uno de los goleadores de Unión junto a Mauro Pittón.

El pasado viernes, Unión jugó su mejor partido del campeonato goleado a Instituto 4-0 y cortando una racha de casi 10 meses sin poder ganar en condición de visitante.

Y tres de los cuatro goles fueron anotados por Mauro Pittón en dos ocasiones y por Mauricio Martínez. Los dos volantes centrales fueron claves en el triunfo del Tate.

Recordando que Martínez había sido el autor del gol con el que Unión venció en la 1ª fecha a Estudiantes por 1-0. Así las cosas, en lo que va del campeonato, los dos goleadores del Tate son Pittón y Martínez con dos goles cada uno.

Pero además de los goles, Martínez y Pittón comienzan a conformar un tándem confiable que le brinda equilibrio al equipo, con la dinámica de Mauro y el manejo del balón que aporta Caramelo.

LEER MÁS: Madelón opinó sobre la situación de Dómina en Unión

Para el inicio del campeonato, Leonardo Madelón decidió confiar en estos jugadores a los cuales conoce muy bien de su anterior ciclo.

Y los resultados hasta el momento parecen darle la razón al entrenador. Ya que Pittón mejoró y mucho en relación a lo que venía mostrando y lo mismo aplica para Martínez.

En lo que va de la competencia, Pittón tiene asistencia perfecta, dado que fue titular en los cinco partidos, pero además nunca fue reemplazado completando todos los minutos. Y Martínez también estuvo desde el inicio en todos los encuentros, siendo reemplazado ante Estudiantes e Instituto.