Unión tiene día y hora definidos para visitar a Racing

La Liga Profesional confirmó el esquema para la Fecha 7 del Torneo Clausura. Mirá qué día y en qué horario Unión visitará a Racing de Avellaneda

19 de agosto 2025 · 14:36hs
Prensa Unión

La Liga Profesional confirmó el esquema para disputar la Fecha 7 del Torneo Clausura, que tendrá a Unión viajando a Avellaneda para medirse contra Racing en el estadio Presidente Perón.

El encuentro se disputará el domingo 31 de agosto, a partir de las 21.15. Recordemos que apenas unos días antes, el jueves 28, el Tate se estará presentando en Mendoza ante River por los octavos de final de la Copa Argentina.

Y precisamente que el equipo de Gustavo Costas espera ese duelo, pues el vencedor del Tate ante el Millonario irá frente a la Academia.

Fecha 7 - Torneo Clausura

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A)

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)

21.15 Instituto – Independiente (Zona B)

Sábado 30 de agosto

14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.30 Vélez – Lanús (Zona B)

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A)

19.15 River – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Racing – Unión (Zona A)

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B)

