Unión tiene día y hora definidos para visitar a Racing
La Liga Profesional confirmó el esquema para la Fecha 7 del Torneo Clausura. Mirá qué día y en qué horario Unión visitará a Racing de Avellaneda
El encuentro se disputará el domingo 31 de agosto, a partir de las 21.15. Recordemos que apenas unos días antes, el jueves 28, el Tate se estará presentando en Mendoza ante River por los octavos de final de la Copa Argentina.
Y precisamente que el equipo de Gustavo Costas espera ese duelo, pues el vencedor del Tate ante el Millonario irá frente a la Academia.
Fecha 7 - Torneo Clausura
Viernes 29 de agosto
19.00 Banfield – Tigre (Zona A)
19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)
21.15 Instituto – Independiente (Zona B)
Sábado 30 de agosto
14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)
17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)
19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
21.30 Vélez – Lanús (Zona B)
Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)
16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)
16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A)
19.15 River – San Martín SJ (Zona B)
21.15 Racing – Unión (Zona A)
Lunes 1 de septiembre
17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B)