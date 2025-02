El Kily está más obligado que nunca a dar respuestas y poner a Unión en marcha

El Kily cuenta con el plantel que deseaba y ahora no tiene excusas para ver un Unión protagonista.

Ese segundo tiempo ante el Xeneize quizás fue lo más rescatable, pero más por un quedo de Boca que por mérito propio. Y algo de la segunda etapa frente a Tigre.

Con la particularidad de que en ambos compromisos iba perdiendo y debía arriesgar. Por lo cual, los rivales fueron retrocediendo en el campo de juego simplificándole las cosas.

LEER MÁS: La cuestión ilógica que evidenció Unión en el inicio del torneo

Aún así es demasiado poco, por no decir casi nada lo que se puede valorar de lo hecho por Unión en este arranque de la competencia. Y buena parte de la pobre producción futbolística, tiene que ver con el entrenador rojiblanco.

La sensación generalizada es que más allá de los errores individuales y las graves desconcentraciones, en todos los cotejos el Kily se equivocó en los planteos, como así también en la conformación de los equipos.

Y la realidad indica que no hay tiempo para excusas. Ahora el DT no puede argumentar falta de recursos o no contar con recambio para conformar un equipo competitivo.

LEER MÁS: El DT de Unión y su arranque más flojo desde que llegó a Santa Fe

Por lo cual, tiene la obligación de dar respuestas y poner en cancha un equipo competitivo. Agudizar el ojo y entender por dónde pasan las dificultades a la hora de encontrar el mejor funcionamiento.

Para el partido ante Argentinos, el entrenador cambiará el sistema táctico, algo que sin dudas debió hacer antes, pero que ante la contundente realidad, no le queda otro camino.

Con los jugadores que pidió y el plantel que tanto deseaba tener, el Kily está más obligado que nunca a poner en marcha al Unión de 2025 que todavía no arrancó.