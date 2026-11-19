Matías Manna analista de video del seleccionado argentino reveló una lista de 74 futbolistas que están en la órbita del DT y contempla la Mayor, Sub20 y Sub17. En ella, aparece el defensor rojiblanco

El defensor de Unión Lucas Ayala figura en una lista de 74 jugadores que está en el radar de Lionel Scaloni.

El t rabajo de captación y seguimiento de futbolistas de la Selección Argentina abarca mucho más que los habituales convocados a la Mayor. Así lo reveló uno de sus asistentes. Matías Manna, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien compartió un mapa con los 74 jugadores que están en la órbita en las distintas categorías de la Albiceleste. Y en el que figura el lateral izquierdo de Unión Lucas Ayala.

El analista de video y ayudante táctico compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes de la semana de trabajo en el predio de Ezeiza. Entre ellas, un esquema que reúne a los futbolistas observados por el cuerpo técnico, con una división entre la Mayor, la Sub 20 y la Sub 17.

En total, 28 jugadores integran el listado de la Selección Argentina, mientras que otros 24 aparecen en la Sub 20 y 22 en la Sub 17. La distribución también contempla las posiciones dentro del campo: arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros.

En la categoría absoluta figuran cuatro arqueros, nueve defensores, siete volantes y ocho atacantes. La Sub 20 presenta una distribución de cuatro porteros, ocho defensores, siete mediocampistas y cinco delanteros. Por su parte, la Sub 17 (que hoy debutó con una derrota contra Australia en el Mundial de la división) cuenta con tres arqueros, ocho defensores, siete volantes y cuatro atacantes.

El mapa también permite observar algunos nombres que no estuvieron disponibles en la última fecha FIFA. Cristian Romero, Nicolás González y Lautaro Martínez quedaron afuera por distintas lesiones, mientras que Leandro Paredes y Nahuel Molina todavía cumplen suspensiones tras los incidentes contra España en la final del Mundial 2026. También figuran Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron convocados para esta ventana.

Además, entre los nombres también están Leonel Flores, Milton Delgado y Tomás Aranda, jóvenes figuras de Boca que finalmente no fueron tenidos en cuenta en esta ventana de amistosos, mientras se enfocan en su participación en la final de la Copa Sudamericana con el Xeneize (frente a Atlético Mineiro, este sábado, en Barranquilla).

Los 74 jugadores que están en la órbita de la Selección Argentina

Arqueros

Mayor: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).

Sub 20: Máximo Leguizamón (Tigre), Damián Talavera (San Lorenzo), Ramiro Buratti (River Plate) y Agustín Cortez (Vélez).

Sub 17: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán) y Kevin Báez (Aldosivi).

Defensores:

Mayor: Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Aaron Anselmino (Chelsea), Agustín Giay (Palmeiras) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Sub 20: Joaquín Salas (Talleres), Lucas Ayala (Unión), Gonzalo Escudero (Racing), Juan Arrayago (Independiente), Mateo Martínez (Racing), Ignacio Ovando (Rosario Central), Valentín Loza (Defensa y Justicia) y Elías Verón (Rosario Central).

Sub 17: Bautista Roldán (Talleres), Simón Escobar (Vélez), Alex Cardozo (Lanús), Bautista Giménez (River Plate), Mateo Mendizábal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Thiago Pérez (Huracán).

Mediocampistas:

Mayor: Máximo Perrone (Como), Ezequiel Equi Fernández (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Chelsea), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Ipswich Town) y Nico Paz (Como).

Sub 20: Bruno Galassi (Lazio), Alejandro Tello (Racing), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Franco Pérez (Boca Juniors), Facundo Guch (Newell’s) y Ramiro Tulián (Belgrano).

Sub 17: Mateo Sánchez (Boca Juniors), Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Giovanni Baroni (Talleres), Marcos Ortiz (Belgrano), Benjamín Vallejo (Vélez), Matheo Machuca (Independiente) y Galo Escobar (River Plate).

Delanteros:

Mayor: Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Santiago Castro (Roma), José López (Palmeiras), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma) y Giovani Simeone (Atlético de Madrid).

Sub 20: Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Valentín Dávila (Talleres), Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata), Ian Subiabre (Tigre) y Álex Verón (Vélez).

Sub 17: Juan Cruz Policella (Vélez), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Facundo Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River Plate).