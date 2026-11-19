El ingeniero José Stella, de la UTN Santa Fe, advirtió sobre las dificultades que podrían surgir en edificios y zonas urbanas. Además, señaló la necesidad de realizar inversiones y establecer incentivos para fomentar el abastecimiento durante la madrugada.

Autos eléctricos. La red eléctrica de Santa Fe podría verse sobreexigida por la carga simultánea de vehículos.

El avance de los autos eléctricos e híbridos enchufables plantea nuevos desafíos para el sistema energético de Santa Fe. Aunque estos vehículos representan una alternativa más eficiente frente a los motores tradicionales, su expansión requerirá adecuaciones en la infraestructura eléctrica para responder a la potencia que demandan durante el proceso de carga.

Al respecto, el ingeniero José Stella, profesor de Política Energética de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe, advirtió que el principal problema no pasa solamente por la cantidad de energía que consumen los vehículos, sino por la potencia necesaria para cargar sus baterías y la posibilidad de que varios usuarios se conecten al mismo tiempo.

“Es un problema para la red eléctrica. ¿Por qué? Porque el auto eléctrico para su carga demanda mucha potencia”, explicó.

El especialista señaló que las baterías de estos vehículos pueden pesar entre 350 y 500 kilos y que los requerimientos eléctricos varían según el modelo y el sistema de carga utilizado. En ese escenario, la incorporación de nuevos vehículos podría generar dificultades en sectores donde la infraestructura ya trabaja cerca de sus límites.

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La carga simultánea, un desafío para los transformadores

Stella detalló que existen distintas modalidades de carga, desde sistemas domiciliarios de baja potencia hasta dispositivos rápidos y ultrarrápidos, que requieren instalaciones específicas.

La carga más básica demanda alrededor de 2,3 kilovatios y puede llevar unas ocho horas para completar la batería de un vehículo pequeño. En tanto, los cargadores conocidos como wallbox, que funcionan con una potencia de 7,4 kilovatios, permiten reducir considerablemente los tiempos.

“Con esa potencia te puede llevar cargar un auto chico dos horas y media”, precisó.

También existen sistemas de 11 kilovatios y estaciones de carga rápida de 50 kilovatios, además de equipos ultrarrápidos. Estos últimos requieren instalaciones especiales y representan una exigencia importante para las redes de distribución.

Para dimensionar el problema, el ingeniero puso como ejemplo la capacidad de los transformadores en las zonas céntricas de las ciudades. “Si tres o cuatro autos se alimentan del mismo transformador en el centro de las ciudades, por ejemplo Santa Fe, la potencia máxima del transformador son un poco menos de 630 kilovatios”, señaló en diálogo con Radio EME.

De esta manera, la conexión simultánea de varios vehículos podría comprometer la capacidad disponible de los transformadores y los cables de distribución, especialmente en áreas urbanas con una elevada concentración de usuarios.

Los edificios, uno de los principales puntos críticos

Uno de los escenarios más complejos será la instalación de cargadores en edificios de departamentos, particularmente en aquellos que fueron construidos sin prever infraestructura para la electromovilidad.

La conexión de varios vehículos en las cocheras puede requerir ampliaciones de potencia, nuevos tendidos eléctricos o incluso la instalación de transformadores adicionales. A las dificultades técnicas se suman interrogantes sobre la intervención de los espacios comunes, los acuerdos entre propietarios y la distribución de los costos.

“Se complica en los edificios. Primero, ¿quién hace la instalación adicional para tener los cargadores?”, cuestionó Stella.

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El especialista indicó que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabaja en procedimientos para atender las nuevas necesidades. “La EPE está trabajando en todos los procedimientos fundamentalmente para eso, porque va a haber mucho autito eléctrico para cargar en aquellos edificios que no están adaptados a la electromovilidad”, sostuvo.

Si bien algunos desarrollos inmobiliarios nuevos comienzan a incorporar espacios preparados para instalar cargadores, Stella advirtió que todavía son una minoría y que, en general, corresponden a emprendimientos de mayor nivel de ingresos.

La EPE estudia las zonas críticas de la red eléctrica

La adaptación de la infraestructura también requiere identificar qué sectores tienen capacidad para absorber nuevos consumos y dónde será necesario realizar obras.

Según explicó Stella, existen estudios sobre distintas localidades de la provincia, entre ellas Santa Fe, Santo Tomé y Rosario, para determinar los puntos críticos y establecer qué demanda adicional pueden soportar las redes existentes.

En las zonas urbanas con mayor concentración de edificios, la carga simultánea de varios vehículos podría convertirse en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la movilidad eléctrica.

La adecuación no necesariamente implicará reemplazar toda la infraestructura, pero sí podría requerir intervenciones puntuales para ampliar la capacidad de abastecimiento y garantizar condiciones de seguridad.

Una tarifa diferencial para incentivar la carga nocturna

Otro de los aspectos centrales del debate es cómo distribuir la demanda eléctrica a lo largo del día. En ese sentido, una tarifa especial para vehículos eléctricos busca incentivar que las baterías se carguen durante los períodos de menor consumo.

Stella explicó que en Santa Fe la curva de demanda comienza a descender durante la madrugada, aproximadamente entre la 1 y las 5.30 o 6. Por eso, consideró conveniente promover que los usuarios conecten sus vehículos en esa franja horaria y eviten hacerlo durante los momentos de mayor exigencia para el sistema.

“Lo que quieren es desplazar carga. Esto quiere decir que no lo cargues en el pico y que lo cargues justamente en ese horario”, sostuvo.

El ingeniero consideró que una tarifa diferenciada puede ser una herramienta útil, aunque propuso avanzar hacia un esquema más amplio para los usuarios residenciales.

“Los usuarios residenciales deberíamos tener una tarifa por tramos horarios. Entonces eso nos permitiría trasladar consumos a los valles, a donde se consume poco”, planteó.

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En la Legislatura santafesina, una iniciativa impulsada por el diputado socialista Joaquín Blanco contempla descuentos del 50% durante la franja nocturna y del 60% los fines de semana y feriados sobre el componente de distribución. El objetivo es incentivar la carga de vehículos eléctricos en horarios de menor demanda.

La falta de cargadores también condiciona los viajes

La disponibilidad de estaciones de carga fuera de los domicilios representa otro desafío, especialmente para quienes realizan viajes de larga distancia o no cuentan con una cochera propia.

Stella señaló que la infraestructura todavía es insuficiente y que, aunque existe un mapa con los puntos de carga disponibles en Argentina, falta ampliar la cobertura territorial.

“Hay un mapa de dónde están todos los cargadores en Argentina, pero todavía falta lo que se llama capilaridad, o sea, que no están todos los necesarios para carga”, explicó.

Además, advirtió que las estaciones rápidas y ultrarrápidas pueden tener costos elevados para los usuarios. En determinadas circunstancias, cargar un vehículo eléctrico fuera del hogar puede resultar más caro que utilizar combustible convencional.

Una transición que demandará inversiones y planificación

La electromovilidad forma parte de un proceso global de transición energética. Sin embargo, su desarrollo en Santa Fe dependerá de distintos factores, entre ellos el precio de los vehículos, la disponibilidad de puntos de carga y la capacidad de la infraestructura eléctrica.

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Stella destacó las ventajas de los autos eléctricos en términos de eficiencia energética frente a los motores nafteros, aunque insistió en que el sistema deberá acompañar su crecimiento con inversiones, adecuaciones técnicas y una planificación que contemple los nuevos hábitos de consumo.

La instalación de cargadores, el refuerzo de las redes, las condiciones de seguridad y los incentivos tarifarios también abren el debate sobre quién deberá financiar las obras necesarias.

“Hay una serie de inconvenientes que se van a ir puliendo con el paso del tiempo”, concluyó.