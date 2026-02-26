Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión jugará este jueves desde las 17.15 ante Sarmiento. El Tate tiene el desafío de sumar sus primeros puntos en condición de visitante

Ovación

Por Ovación

26 de febrero 2026 · 08:38hs
Unión juega ante Sarmiento en Junín.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión juega ante Sarmiento en Junín.

La realidad indica que Unión suma ocho puntos en el Torneo Apertura y todos ellos los cosechó jugando en el 15 de Abril. Y es que los dos partidos que el Tate jugó como visitante los perdió.

Unión tendrá un cambio para visitar a Sarmiento

En consecuencia, este jueves desde las 17.15 cuando visite a Sarmiento, el elenco rojiblanco estará obligado a sumar sus primeros puntos en condición de visitante.

Así las cosas, Unión no puede volver a tener un traspié fuera del 15 de Abril y para este partido el entrenador tatengue Leonardo Madelón meterá una variante.

LEER MÁS: Los convocados en Unión para el encuentro frente a Sarmiento

A diferencia de la formación que arrancó el último partido, el equipo rojiblanco tendrá un cambio en la zona media. Se dará el ingreso en Brahian Cuello en lugar de Franco Fragapane.

El elenco conducido por Facundo Sava viene de dos derrotas consecutivas, ambas de visitante. Con la particularidad, de que todos los puntos que sumó Sarmiento, fueron como local, al igual que el Tate.

Probables formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Lucas Suarez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Juan Manuel Cabrera; Santiago Salle, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Julián Contrera; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maison Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: José Carreras.

Estadio: Eva Perón.

Hora: 17.15.

TV: TNT Sports.

Unión Sarmiento visitante
Noticias relacionadas
El complejo Polideportivo La Tatenguita, espacio emblemático en el mundo Unión, cumple 46 años.

Unión cierra la temporada veraniega en La Tatenguita

la historia del exjugador de union: fue expulsado en su debut y aparecio en la tribuna de gh

La historia del exjugador de Unión: fue expulsado en su debut y apareció en la tribuna de GH

alerta roja en union: la inhibicion inesperada de fifa por jose angulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Una gran campaña hizo Banco Provincial en la fase de grupos de la Liga Nacional Femenina que le permitió pasar a jugar por el ascenso.

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Lo último

Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Tres apostadores se llevaron mas de $2.780 millones en el Quini 6: uno de ellos es santafesino

Tres apostadores se llevaron mas de $2.780 millones en el Quini 6: uno de ellos es santafesino

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Último Momento
Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Tres apostadores se llevaron mas de $2.780 millones en el Quini 6: uno de ellos es santafesino

Tres apostadores se llevaron mas de $2.780 millones en el Quini 6: uno de ellos es santafesino

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Paso clave para el recambio de la Corte: la Legislatura vota los pliegos de los nuevos jueces

Paso clave para el recambio de la Corte: la Legislatura vota los pliegos de los nuevos jueces

Santa Fe: anticipan jornadas inestables antes de un domingo mayormente soleado

Santa Fe: anticipan jornadas inestables antes de un domingo mayormente soleado

Ovación
Todo listo para el Torneo Federal de Clubes Alberto Nin

Todo listo para el Torneo Federal de Clubes Alberto Nin

¿Veedores en la AFA? La IGJ pidió auditar balances y vínculos

¿Veedores en la AFA? La IGJ pidió auditar balances y vínculos

Es difícil de comprobar que Emelec indujo a Neris a romper el contrato con Colón

"Es difícil de comprobar que Emelec indujo a Neris a romper el contrato con Colón"

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El llamado de Unión por Nardoni que Racing no contesta

El llamado de Unión por Nardoni que Racing no contesta

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe