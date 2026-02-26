Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión jugará este jueves desde las 17.15 ante Sarmiento. El Tate tiene el desafío de sumar sus primeros puntos en condición de visitante

La realidad indica que Unión suma ocho puntos en el Torneo Apertura y todos ellos los cosechó jugando en el 15 de Abril . Y es que los dos partidos que el Tate jugó como visitante los perdió.

En consecuencia, este jueves desde las 17.15 cuando visite a Sarmiento, el elenco rojiblanco estará obligado a sumar sus primeros puntos en condición de visitante.

Así las cosas, Unión no puede volver a tener un traspié fuera del 15 de Abril y para este partido el entrenador tatengue Leonardo Madelón meterá una variante.

A diferencia de la formación que arrancó el último partido, el equipo rojiblanco tendrá un cambio en la zona media. Se dará el ingreso en Brahian Cuello en lugar de Franco Fragapane.

El elenco conducido por Facundo Sava viene de dos derrotas consecutivas, ambas de visitante. Con la particularidad, de que todos los puntos que sumó Sarmiento, fueron como local, al igual que el Tate.

Probables formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Lucas Suarez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Juan Manuel Cabrera; Santiago Salle, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Julián Contrera; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maison Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: José Carreras.

Estadio: Eva Perón.

Hora: 17.15.

TV: TNT Sports.