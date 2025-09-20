Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

Unión está venciendo por 2-1 ante Independiente Rivadavia, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura, en el 15 de Abril. Mauro Pittón anotó en contra para la visita, y lo dieron vuelta Cristian Tarragona de penal, e Iván Villalba, en contra.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 16:46hs
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO / José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO / José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO / José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO | José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO | José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO | José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO | José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO | José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO | José Busiemi
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

UNO | José Busiemi

La ilusión rojiblanca vuelve a latir fuerte en Santa Fe. Unión busca como local de Independiente Rivadavia de Mendoza cortarse en lo más alto de la Zona A, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Perdía con un tanto en contra de Mauro Pittón a los 11' del primer tiempo, y lo igualó de penal Cristian Tarragona, a los 41', de penal. A los 8' del complemento, Iván Villalba, en contra, anotó para e conjunto rojiblanco el 2-1.

LEER MÁS: El presidente de Unión contó por qué fue a la reunión del Comité Ejecutivo de AFA

El equipo de Leonardo Madelón llega al compromiso en un contexto inmejorable: es el puntero de la Zona A, acumula tres victorias consecutivas como visitante —algo que no ocurría desde hace más de dos décadas— y se consolida como uno de los más efectivos en ataque, con 13 goles en su haber. El Tatengue podría quedar como único líder ya que Barracas Central perdió frente a Sarmiento, en el Claudio Tapia.

Live Blog Post

Comenzó el partido entre Unión e Independiente Rivadavia en el 15 de Abril

Unión ya busca defender la punta de la Zona A del Torneo Clausura, con la chance de cortarse en la condición de líder, ante Independiente Rivadavia, en el 15 de Abril.

Unión vs Independiente Rivadavia.jpg

Live Blog Post

PT 6' Se salvó Unión con un cabezazo de Studer

A la salida de un tiro de esquina, y luego de una leve superioridad de Unión, la tuvo Independiente Rivadavia con un cabezazo de Sheyko Studer, que se fue cerca. Se salvó Unión.

Unión Huracán Lautaro Vargas

Live Blog Post

PT 11' Gol de Independiente RIvadavia, Mauro Pittón en contra

Tras un gran contragolpe, donde se resbaló Maizon Rodríguez, Fernández llegó al fondo, tiró el centro, y Mauro Pittón en contra anotó el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Unión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1969492075549733024&partner=&hide_thread=false
Independiente Rivadavia
Live Blog Post

PT 34' La tuvo Unión con un remate de Pittón que la sacó Centurión al córner

Tras una buena jugada en ataque, Mauro Pittón sacó un remate desde afuera que alcanzó a tocar el arquero para mandarla al córner. Unión sigue perdiendo ante Independiente Rivadavia 1-0 en el 15 de Abril

Mauro Pittón.jpg

Live Blog Post

PT 41' Gol de Unión, Cristian Tarragona de penal

Tras una mano en el área de Independiente Rivadavia, y la revisión del VAR, Cristian Tarragona pone le 1-1 ante Independiente Rivadavia.

Cristian Tarragona
Live Blog Post

¡Final del primer tiempo en el 15 de Abril!

Unión, que lo perdía con un gol en contra de Mauro Pittón, se lo empató a Independiente Rivadavia con un penal de Cristian Tarragona, por la fecha 9 del Clausura.

Unión Independiente Rivadavia.jpg
Live Blog Post

¡Comenzó el complemento en el 15 de Abril!

Unión está empatando ante Independiente Rivadavia por 1-1 en el marco de la novena fecha de la Zona A, donde queda como único líder.

Tarragona.jpg
Live Blog Post

ST 8' Gol de Unión, que ahora le gana a Independiente Rivadavia por 2-1

Iván Villalba, en contra, tras una gran jugada ofensiva, pone el 2-1 para el Tatengue, que se corta en la punta, ante Independiente Rivadavia.

Tarragona.jpg

Formaciones de Unión e Independiente Rivadavia

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane;25- Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: 1-Ezequiel Centurión; 2-Leonard Costa, 40-Iván Villalba, 42-Sheyko Studer; 36-Ezequiel Bonifacio, 25-Maximiliano Amarfil, 5-Tomás Bottari, 14-Luciano Gómes; 26-Matías Fernández; 22-Sebastián Villa y 9-Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT 11' Mauro Pittón, en contra (IR) y 41' Cristain Tarragona, de penal (U).

Cambios:

Amonestados: Amarfil (IR).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Unión Independiente Rivadavia Clausura
Noticias relacionadas
union sigue afilado en la preparacion: gano su tercer amistoso ante sportivo suardi

Unión sigue afilado en la preparación: ganó su tercer amistoso ante Sportivo Suardi

copa santa fe: se define el rival de union en la gran final

Copa Santa Fe: se define el rival de Unión en la gran final

asi se encuentra el historial entre union e independiente rivadavia

Así se encuentra el historial entre Unión e Independiente Rivadavia

Pablo Echavarría

Cómo le fue a Unión con Pablo Echavarría como árbitro

Lo último

La previa en el 15 de Abril: fiesta tatengue pese al Día del Club

La previa en el 15 de Abril: fiesta tatengue pese al Día del Club

Camioneros de Santa Fe presentó la lista Verde y Blanca – Lealtad Nacional

Camioneros de Santa Fe presentó la lista "Verde y Blanca – Lealtad Nacional"

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Último Momento
La previa en el 15 de Abril: fiesta tatengue pese al Día del Club

La previa en el 15 de Abril: fiesta tatengue pese al Día del Club

Camioneros de Santa Fe presentó la lista Verde y Blanca – Lealtad Nacional

Camioneros de Santa Fe presentó la lista "Verde y Blanca – Lealtad Nacional"

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Unión saca pecho, se lo da vuelta a Independiente Rivadavia y se corta en la punta de la Zona A

Unión saca pecho, se lo da vuelta a Independiente Rivadavia y se corta en la punta de la Zona A

Fuerte rechazo a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

Fuerte rechazo a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

Ovación
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: Me desconcentró un poco lo de Gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná