El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia
Unión está venciendo por 2-1 ante Independiente Rivadavia, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura, en el 15 de Abril. Mauro Pittón anotó en contra para la visita, y lo dieron vuelta Cristian Tarragona de penal, e Iván Villalba, en contra.
La ilusión rojiblanca vuelve a latir fuerte en Santa Fe. Unión busca como local de Independiente Rivadavia de Mendoza cortarse en lo más alto de la Zona A, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Perdía con un tanto en contra de Mauro Pittón a los 11' del primer tiempo, y lo igualó de penal Cristian Tarragona, a los 41', de penal. A los 8' del complemento, Iván Villalba, en contra, anotó para e conjunto rojiblanco el 2-1.
El equipo de Leonardo Madelón llega al compromiso en un contexto inmejorable: es el puntero de la Zona A, acumula tres victorias consecutivas como visitante —algo que no ocurría desde hace más de dos décadas— y se consolida como uno de los más efectivos en ataque, con 13 goles en su haber. El Tatengue podría quedar como único líder ya que Barracas Central perdió frente a Sarmiento, en el Claudio Tapia.
20-09-2025 16:38
Comenzó el partido entre Unión e Independiente Rivadavia en el 15 de Abril
Unión ya busca defender la punta de la Zona A del Torneo Clausura, con la chance de cortarse en la condición de líder, ante Independiente Rivadavia, en el 15 de Abril.
20-09-2025 16:52
PT 6' Se salvó Unión con un cabezazo de Studer
A la salida de un tiro de esquina, y luego de una leve superioridad de Unión, la tuvo Independiente Rivadavia con un cabezazo de Sheyko Studer, que se fue cerca. Se salvó Unión.
20-09-2025 16:56
PT 11' Gol de Independiente RIvadavia, Mauro Pittón en contra
Tras un gran contragolpe, donde se resbaló Maizon Rodríguez, Fernández llegó al fondo, tiró el centro, y Mauro Pittón en contra anotó el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Unión.
PT 34' La tuvo Unión con un remate de Pittón que la sacó Centurión al córner
Tras una buena jugada en ataque, Mauro Pittón sacó un remate desde afuera que alcanzó a tocar el arquero para mandarla al córner. Unión sigue perdiendo ante Independiente Rivadavia 1-0 en el 15 de Abril
20-09-2025 17:24
PT 41' Gol de Unión, Cristian Tarragona de penal
Tras una mano en el área de Independiente Rivadavia, y la revisión del VAR, Cristian Tarragona pone le 1-1 ante Independiente Rivadavia.
20-09-2025 17:33
¡Final del primer tiempo en el 15 de Abril!
Unión, que lo perdía con un gol en contra de Mauro Pittón, se lo empató a Independiente Rivadavia con un penal de Cristian Tarragona, por la fecha 9 del Clausura.
20-09-2025 17:52
¡Comenzó el complemento en el 15 de Abril!
Unión está empatando ante Independiente Rivadavia por 1-1 en el marco de la novena fecha de la Zona A, donde queda como único líder.
20-09-2025 18:02
ST 8' Gol de Unión, que ahora le gana a Independiente Rivadavia por 2-1
Iván Villalba, en contra, tras una gran jugada ofensiva, pone el 2-1 para el Tatengue, que se corta en la punta, ante Independiente Rivadavia.