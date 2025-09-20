El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia

Unión está venciendo por 2-1 ante Independiente Rivadavia, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura, en el 15 de Abril. Mauro Pittón anotó en contra para la visita, y lo dieron vuelta Cristian Tarragona de penal, e Iván Villalba, en contra.

La ilusión rojiblanca vuelve a latir fuerte en Santa Fe. Unión busca como local de Independiente Rivadavia de Mendoza cortarse en lo más alto de la Zona A, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Perdía con un tanto en contra de Mauro Pittón a los 11' del primer tiempo, y lo igualó de penal Cristian Tarragona, a los 41', de penal. A los 8' del complemento, Iván Villalba, en contra, anotó para e conjunto rojiblanco el 2-1.

El equipo de Leonardo Madelón llega al compromiso en un contexto inmejorable: es el puntero de la Zona A, acumula tres victorias consecutivas como visitante —algo que no ocurría desde hace más de dos décadas— y se consolida como uno de los más efectivos en ataque, con 13 goles en su haber. El Tatengue podría quedar como único líder ya que Barracas Central perdió frente a Sarmiento, en el Claudio Tapia.

Live Blog Post Comenzó el partido entre Unión e Independiente Rivadavia en el 15 de Abril Unión ya busca defender la punta de la Zona A del Torneo Clausura, con la chance de cortarse en la condición de líder, ante Independiente Rivadavia, en el 15 de Abril. Unión vs Independiente Rivadavia.jpg Nicolás Ríos / UNO Mendoza

Live Blog Post PT 6' Se salvó Unión con un cabezazo de Studer A la salida de un tiro de esquina, y luego de una leve superioridad de Unión, la tuvo Independiente Rivadavia con un cabezazo de Sheyko Studer, que se fue cerca. Se salvó Unión. Unión Huracán Lautaro Vargas UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 11' Gol de Independiente RIvadavia, Mauro Pittón en contra Tras un gran contragolpe, donde se resbaló Maizon Rodríguez, Fernández llegó al fondo, tiró el centro, y Mauro Pittón en contra anotó el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Unión. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1969492075549733024&partner=&hide_thread=false DE UN CÓRNER A FAVOR PARA UNIÓN A GOL EN CONTRA Independiente Rivadavia salió rápido y Pittón la despejó hacia su propio arco para el 1-0Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Jr8vBRvOET — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2025 Independiente Rivadavia

Live Blog Post PT 34' La tuvo Unión con un remate de Pittón que la sacó Centurión al córner Tras una buena jugada en ataque, Mauro Pittón sacó un remate desde afuera que alcanzó a tocar el arquero para mandarla al córner. Unión sigue perdiendo ante Independiente Rivadavia 1-0 en el 15 de Abril Mauro Pittón.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post PT 41' Gol de Unión, Cristian Tarragona de penal Tras una mano en el área de Independiente Rivadavia, y la revisión del VAR, Cristian Tarragona pone le 1-1 ante Independiente Rivadavia. Cristian Tarragona Prensa Unión

Live Blog Post ¡Final del primer tiempo en el 15 de Abril! Unión, que lo perdía con un gol en contra de Mauro Pittón, se lo empató a Independiente Rivadavia con un penal de Cristian Tarragona, por la fecha 9 del Clausura. Unión Independiente Rivadavia.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post ¡Comenzó el complemento en el 15 de Abril! Unión está empatando ante Independiente Rivadavia por 1-1 en el marco de la novena fecha de la Zona A, donde queda como único líder. Tarragona.jpg UNO | José Busiemi

Live Blog Post ST 8' Gol de Unión, que ahora le gana a Independiente Rivadavia por 2-1 Iván Villalba, en contra, tras una gran jugada ofensiva, pone el 2-1 para el Tatengue, que se corta en la punta, ante Independiente Rivadavia. Tarragona.jpg UNO | José Busiemi

Formaciones de Unión e Independiente Rivadavia

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane;25- Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: 1-Ezequiel Centurión; 2-Leonard Costa, 40-Iván Villalba, 42-Sheyko Studer; 36-Ezequiel Bonifacio, 25-Maximiliano Amarfil, 5-Tomás Bottari, 14-Luciano Gómes; 26-Matías Fernández; 22-Sebastián Villa y 9-Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT 11' Mauro Pittón, en contra (IR) y 41' Cristain Tarragona, de penal (U).

Cambios:

Amonestados: Amarfil (IR).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.