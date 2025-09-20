Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión dejó pasar una gran chance de escaparse en la punta tras igualar ante Independiente Rivadavia

Unión dejó pasar la chance de terminar la fecha 9 como único líder, ya que empató 2-2 ante Independiente Rivadavia, en un partido de locos en el 15 de Abril.

20 de septiembre 2025 · 19:12hs
Unión dejó pasar una gran chance de escaparse en la punta tras igualar ante Independiente Rivadavia

UNO / José Busiemi
Unión dejó pasar una gran chance de escaparse en la punta tras igualar ante Independiente Rivadavia

UNO / José Busiemi

Unión y Independiente Rivadavia protagonizaron un duelo cargado de emociones en el 15 de Abril, que terminó en empate 2-2 y dejó al Tatengue con sabor agridulce. El equipo de Leonardo Madelón hizo un gran esfuerzo, jugó un partidazo, pero no pudo quedarse con los tres puntos que le hubiesen permitido sacar una ventaja más clara en la cima de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

LEER MÁS: La previa en el 15 de Abril: fiesta tatengue pese al Día del Club

La igualdad lo mantiene en lo más alto gracias a la derrota de Barracas Central frente a Sarmiento, aunque el panorama queda abierto porque Boca, Central Córdoba y Banfield podrían alcanzarlo en el cierre de la fecha 9.

Un arranque frenético y un baldazo de agua fría

Desde el inicio, Unión salió con decisión: presionó bien arriba, buscó volcar el juego por la derecha con las proyecciones de Lautaro Vargas y la sociedad que formó con Julián Palacios. Incluso el lateral tuvo la primera clara con un centro envenenado que exigió al arquero Exequiel Centurión.

Cuando mejor estaba, un contragolpe perfecto de la Lepra lo sorprendió a los 11 minutos: un resbalón en la defensa derivó en el centro de Matías Fernández, y en el intento de despeje Mauro Pittón terminó marcando en contra. Un 0-1 que encendió las alarmas en el 15 de Abril.

El local se mostró nervioso, impreciso y con pocas ideas para penetrar el bloque defensivo mendocino, que apostaba a la contra con la potencia de Sebastián Villa y el poder aéreo de Álex Arce. Sin embargo, a los 40’, un tiro de esquina encontró la mano extendida de Amarfil, revisada por el VAR. El árbitro Echavarría sancionó penal y Cristian Tarragona lo transformó en el 1-1 con una gran definición.

Gol y reacción, pero Arce volvió a castigar

El complemento mostró a un Unión más decidido. Apenas comenzado el segundo tiempo, un centro desde la derecha terminó con un infortunio de Iván Villalba, que en su afán de rechazar la metió en su propio arco para el 2-1 del Tatengue.

Embed

El delirio duró poco: a los 18’, un centro frontal encontró a Arce, que con un cabezazo impecable marcó el 2-2. El goleador paraguayo, siempre peligroso, complicó cada vez que entró en acción.

Un final de ida y vuelta

Madelón movió el banco con los ingresos de Profini y Solari para ganar aire en el mediocampo, pero el partido se volvió de golpe por golpe. Tarragona, con mucha entrega, tuvo una clara que pasó apenas arriba. Minutos después, un cabezazo de Palavecino obligó a una tapada espectacular de Centurión, y en la réplica fue Tagliamonte quien salvó ante Arce.

En el tramo final, Unión empujó con la gente y generó aproximaciones con Vargas y Del Blanco por las bandas, aunque sin precisión en la estocada final. La Lepra también pudo ganarlo en la última, pero falló en la definición.

Fue un partidazo, intenso y cambiante, donde Unión dejó escapar la chance de escaparse en la punta. El empate, de todas formas, lo sostiene como líder y lo mantiene en zona de clasificación, aunque con la bronca de no haber podido aprovechar la caída de Barracas.

LEER MÁS: El presidente de Unión contó por qué fue a la reunión del Comité Ejecutivo de AFA

El Tate, que venía en alza con dos triunfos seguidos, tendrá que revalidar en la próxima jornada lo bueno que mostró en el 15 de Abril, en un campeonato que promete definición ajustada hasta el final.

Formaciones de Unión e Independiente Rivadavia

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane;25- Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: 1-Ezequiel Centurión; 2-Leonard Costa, 40-Iván Villalba, 42-Sheyko Studer; 36-Ezequiel Bonifacio, 25-Maximiliano Amarfil, 5-Tomás Bottari, 14-Luciano Gómes; 26-Matías Fernández; 22-Sebastián Villa y 9-Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT 11' Mauro Pittón, en contra (IR) y 41' Cristian Tarragona, de penal (U); ST 8' Iván Villalba, en contra (U) y 18' Alex Arce (IR).

Cambios: ST 16' Kevin Retamar x Costa (IR); Rafael Profini x Martínez (U) y Augusto Solari x Palacios (U); 24' Mauricio Cardillo x Amarfil (IR); 27' Palavecino x Fragapane (U); 35' Fabrizio Sartori x M. Fernández (IR); Pedro Souto x Bonifacio (IR) y Mauro Peinipil x Gómez (IR); 41' Diego Armando Díaz x Estigarribia (U).

Amonestados: Solari (U); Amarfil, Retamar y Arce (IR).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Unión Independiente Rivadavia Clausura
Noticias relacionadas
pitton: revertir resultados es una senal de caracter de este equipo

Pittón: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

madelon, con la idea clara en union: tenemos que aprender a manejar la paciencia

Madelón, con la idea clara en Unión: "Tenemos que aprender a manejar la paciencia"

el uno por uno de union en el empate ante independiente rivadavia

El uno por uno de Unión en el empate ante Independiente Rivadavia

la previa en el 15 de abril: fiesta tatengue pese al dia del club

La previa en el 15 de Abril: fiesta tatengue pese al Día del Club

Lo último

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Último Momento
Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Sarmiento superó a Barracas Central y lo dejó sin punta en la Zona A

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Ovación
Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI mantuvieron las plazas para el Interior 2026

Tarragona: Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Pittón: Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo

Pittón: "Revertir resultados es una señal de carácter de este equipo"

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: Nos llevamos un punto y seguimos primeros

Maizon Rodríguez, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto y seguimos primeros"

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná