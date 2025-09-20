Unión dejó pasar una gran chance de escaparse en la punta tras igualar ante Independiente Rivadavia

Unión dejó pasar la chance de terminar la fecha 9 como único líder, ya que empató 2-2 ante Independiente Rivadavia, en un partido de locos en el 15 de Abril.

Unión y Independiente Rivadavia protagonizaron un duelo cargado de emociones en el 15 de Abril, que terminó en empate 2-2 y dejó al Tatengue con sabor agridulce. El equipo de Leonardo Madelón hizo un gran esfuerzo, jugó un partidazo, pero no pudo quedarse con los tres puntos que le hubiesen permitido sacar una ventaja más clara en la cima de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

La igualdad lo mantiene en lo más alto gracias a la derrota de Barracas Central frente a Sarmiento, aunque el panorama queda abierto porque Boca, Central Córdoba y Banfield podrían alcanzarlo en el cierre de la fecha 9.

Un arranque frenético y un baldazo de agua fría

Desde el inicio, Unión salió con decisión: presionó bien arriba, buscó volcar el juego por la derecha con las proyecciones de Lautaro Vargas y la sociedad que formó con Julián Palacios. Incluso el lateral tuvo la primera clara con un centro envenenado que exigió al arquero Exequiel Centurión.

Cuando mejor estaba, un contragolpe perfecto de la Lepra lo sorprendió a los 11 minutos: un resbalón en la defensa derivó en el centro de Matías Fernández, y en el intento de despeje Mauro Pittón terminó marcando en contra. Un 0-1 que encendió las alarmas en el 15 de Abril.

El local se mostró nervioso, impreciso y con pocas ideas para penetrar el bloque defensivo mendocino, que apostaba a la contra con la potencia de Sebastián Villa y el poder aéreo de Álex Arce. Sin embargo, a los 40’, un tiro de esquina encontró la mano extendida de Amarfil, revisada por el VAR. El árbitro Echavarría sancionó penal y Cristian Tarragona lo transformó en el 1-1 con una gran definición.

Gol y reacción, pero Arce volvió a castigar

El complemento mostró a un Unión más decidido. Apenas comenzado el segundo tiempo, un centro desde la derecha terminó con un infortunio de Iván Villalba, que en su afán de rechazar la metió en su propio arco para el 2-1 del Tatengue.

Embed

El delirio duró poco: a los 18’, un centro frontal encontró a Arce, que con un cabezazo impecable marcó el 2-2. El goleador paraguayo, siempre peligroso, complicó cada vez que entró en acción.

Un final de ida y vuelta

Madelón movió el banco con los ingresos de Profini y Solari para ganar aire en el mediocampo, pero el partido se volvió de golpe por golpe. Tarragona, con mucha entrega, tuvo una clara que pasó apenas arriba. Minutos después, un cabezazo de Palavecino obligó a una tapada espectacular de Centurión, y en la réplica fue Tagliamonte quien salvó ante Arce.

En el tramo final, Unión empujó con la gente y generó aproximaciones con Vargas y Del Blanco por las bandas, aunque sin precisión en la estocada final. La Lepra también pudo ganarlo en la última, pero falló en la definición.

Fue un partidazo, intenso y cambiante, donde Unión dejó escapar la chance de escaparse en la punta. El empate, de todas formas, lo sostiene como líder y lo mantiene en zona de clasificación, aunque con la bronca de no haber podido aprovechar la caída de Barracas.

El Tate, que venía en alza con dos triunfos seguidos, tendrá que revalidar en la próxima jornada lo bueno que mostró en el 15 de Abril, en un campeonato que promete definición ajustada hasta el final.

Formaciones de Unión e Independiente Rivadavia

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane;25- Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: 1-Ezequiel Centurión; 2-Leonard Costa, 40-Iván Villalba, 42-Sheyko Studer; 36-Ezequiel Bonifacio, 25-Maximiliano Amarfil, 5-Tomás Bottari, 14-Luciano Gómes; 26-Matías Fernández; 22-Sebastián Villa y 9-Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT 11' Mauro Pittón, en contra (IR) y 41' Cristian Tarragona, de penal (U); ST 8' Iván Villalba, en contra (U) y 18' Alex Arce (IR).

Cambios: ST 16' Kevin Retamar x Costa (IR); Rafael Profini x Martínez (U) y Augusto Solari x Palacios (U); 24' Mauricio Cardillo x Amarfil (IR); 27' Palavecino x Fragapane (U); 35' Fabrizio Sartori x M. Fernández (IR); Pedro Souto x Bonifacio (IR) y Mauro Peinipil x Gómez (IR); 41' Diego Armando Díaz x Estigarribia (U).

Amonestados: Solari (U); Amarfil, Retamar y Arce (IR).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.