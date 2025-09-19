Uno Santa Fe | Unión | Unión

El presidente de Unión contó por qué fue a la reunión del Comité Ejecutivo de AFA

El presidente Luis Spahn, sin ser miembro del Comité Ejecutivo de AFA, asistió al encuentro: "Claudio Tapia me pidió que asista".

19 de septiembre 2025 · 16:27hs
El presidente de Unión contó por qué fue a la reunión del Comité Ejecutivo de AFA

El presidente de Unión, Luis Spahn, participó esta semana en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, donde se rubricó el convenio con la provincia de Buenos Aires para que el organismo madre del fútbol argentino administre el Estadio Único de La Plata por cinco años, con opción a extenderlo por otros cinco.

Las explicaciones de Luis Spahn

“Claudio Tapia me pidió que asista especialmente, ya que no formo parte del comité ejecutivo, pero convocamos a los presidentes de otros clubes para estar presentes en un hecho tan trascendental”, explicó Spahn en diálogo con Dale Dale Deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1), quien incluso apareció en la foto oficial junto a dirigentes de peso y al gobernador Axel Kicillof.

Sobre el acuerdo, el máximo dirigente tatengue lo valoró como “un paso importante, porque la AFA tendrá un nivel de decisión prioritario en cuanto al uso del estadio para la Selección, los clubes y hasta espectáculos con suelo removible”.

Spahn también contó que aprovechó la ocasión para charlar informalmente con colegas de distintos clubes y destacó: “Recibí una calidez enorme de directivos y presidentes, a pesar de hacía mucho que no participaba de un encuentro de este tipo”.

