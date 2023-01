Gustavo Munúa todavía no firmó su nuevo contrato que lo ligará a Unión hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Hay riesgo de que se caiga su continuidad?

Es que Unión terminó el año lejos de alcanzar los objetivos trazados, como consecuencia que si bien en la Copa Sudamericana tuvo una gran fase de grupos, dejando afuera a poderosos como Fluminense y Junior, lo concreto es que no pudo avanzar más allá de octavos de final, donde cayó con Nacional.

Gustavo Munúa no le pudo encontrar la vuelta a su equipo, que insinuó mucho más de lo concretó. Lo mismo ocurrió en la Copa de la Liga Profesional, en el Torneo de la Liga Profesional donde tuvo un gran arranque, y en la Copa Argentina donde quedó eliminado en los 16avos de final.

Todo esto se potenció tras la dura derrota con la cual Unión terminó el año, ya que fue un categórico 4-1 que le propinó Central Córdoba en Santa Fe, lo que presagiaba el fin de la era Gustavo Munúa. Sin embargo, la secretaría técnica encabezada por Roberto Battión se mostró firme en sus ideales, y convenció a las dos partes de continuar con el proyecto futbolístico.

battión munúa spahn.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

De esta manera, luego de varias reuniones con Gustavo Munúa, se llegó a un acuerdo en cuanto al nuevo camino a transitar, como así también desde lo económico. Fue así que dio el visto bueno cuando estaba de vacaciones en Uruguay, y se puso al frente de la pretemporada de Unión desde el primer día.

En las últimas horas, el presidente Luis Spahn habló con LT9 (AM 1150) y Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde fue consultado sobre los motivos por los cuales todavía no firmó contrato Gustavo Munúa, lo que realmente resulta llamativo debido a que comenzó un nuevo año y hoy el DT no tiene vínculo legal con Unión.

Spahn, al respecto, sentenció: "Fue por demoras de su representante y mías, hay que acomodar los últimos detalles, no es algo que me preocupe, lo íbamos a hacer esta semana, pero hubo cuestiones como el Mundial, las Fiestas, el trabajo de la empresa que es el más intenso del año, por lo cual no pudimos coordinar horarios y tiempo para organizar, faltan detalles nada más".

Lo concreto es que una vez que el representante Pascual Lezcano llegue a Santa Fe se procederá a la firma del nuevo contrato de Gustavo Munúa, encuentro que también podría originar la continuidad del defensor Facundo Agüero, cuya carrera es manejada por el mismo agente.