Colón se juega una final en la Isla Maciel ante San Telmo

Colón visitará a San Telmo, desde las 14, en la Isla Maciel, con el objetivo de sumar de a tres para seguir soñando con el Reducido y escaparle al descenso.

16 de agosto 2025 · 09:06hs
Colón se juega una final en la Isla Maciel ante San Telmo

Este sábado, Colón enfrentará un desafío crucial cuando visite a San Telmo en la Isla Maciel, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 14, con arbitraje de Juan Cruz Robledo y televisación de DirecTV.

Con 24 puntos en juego, el equipo santafesino se encuentra a 14 unidades de los puestos de Reducido y con apenas 11 de ventaja sobre Defensores Unidos de Zárate, lo que convierte al choque frente al Candombero en una cita determinante tanto para sostener las aspiraciones de clasificación como para no complicarse con el descenso.

Minella, obligado a rearmar el equipo

El entrenador Martín Minella deberá afrontar varias bajas sensibles: Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán, Christian Bernardi, Luis Miguel Rodríguez y Cristian García, quien aún no debutó en el club debido a reiteradas lesiones musculares.

LEER MÁS: Con sorpresas y ausencias importantes, los viajeros de Colón para visitar a San Telmo

Frente a este panorama, no solo realizará cambios obligados, sino que también planea introducir ajustes tácticos. El esquema previsto sería un 5-4-1, en busca de mayor solidez defensiva y control del mediocampo.

Entre las variantes se destacan los ingresos de Guillermo Ortiz por Thaller, Zahir Ibarra en lugar de Rodríguez, Lautaro Laborié tras cumplir su suspensión por Gaitán, y Facundo Castro por Emmanuel Gigliotti.

El presente del rival

Por su parte, San Telmo viene de igualar sin goles ante Temperley como visitante y quedó a nueve puntos de la zona de Reducido. Con ocho fechas por delante, el elenco dirigido por el Chaucha Bianco sabe que no puede seguir resignando unidades si quiere pelear hasta el final.

LEER MÁS: Colón mostró los tres modelos que competirán por la nueva camiseta

El Candombero no contará con Marcos Astina, suspendido por acumulación de amarillas, y su reemplazo en el mediocampo podría ser Lolo Miranda, uno de los refuerzos del mercado, quien ya debutó la semana pasada dejando buenas sensaciones.

De esta manera, Colón y San Telmo se medirán en un cruce de alto voltaje, donde ambos necesitan sumar de a tres: el Sabalero para sostener la ilusión de pelear arriba y escapar del fondo, y el local para no perder pisada en la lucha por el Reducido.

Posibles formaciones de San Telmo y Colón

San Telmo: Agustín Rufinetti; Santiago Formichelli, Leonel Pollacchi, Nicolás Morro, Rodrigo Sosa; Renzo Uriburu, Elías Brítez, Leonel Miranda, Iñaki Larthirigoyen; Jerónimo Porto Lapegüe y Juan Cruz Zurbriggen. DT: José María Bianco.

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz, Zahir Ibarra y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Laborié e Ignacio Lago; y Facundo Castro. DT: Martín Minella.

Estadio: Dr. Osvaldo Baletto.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Hora de inicio: 14.

Televisa: DirectTV.

