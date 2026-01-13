Uno Santa Fe | Unión | Unión

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Este miércoles Unión jugará su primer amistoso del año en Uruguay. En tanto que el sábado disputará el segundo y Madelón tendría definida la estrategia

13 de enero 2026 · 10:12hs
Leonardo Madelón tendría decidido poner titulares en el primer amistoso de Unión.

prensa Unión

El plantel de Unión continúa entrenando en doble turno, en el complejo Diego Forlán y este miércoles, el equipo rojiblanco afrontará su primer amistoso del año.

El plan de Madelón para los dos amistosos

En el marco de la Serie Río de la Plata, Unión enfrentará a Alianza Lima a partir de las 18.15 en el Parque Federico Saroldi. Y en relación a los dos amistosos que jugará en Uruguay, el DT Leonardo Madelón ya tendría definida su estrategia.

Si bien no lo confirmó, se especula con que Madelón ante Alianza Lima pondrá en cancha la formación titular que arrancará el Torneo Apertura recibiendo a Platense.

En tanto que para el segundo amistoso que jugará el sábado frente a Defensor Sporting desde las 18 en el estadio Luis Franzini, el entrenador rojiblanco se inclinaría por una formación alternativa.

Teniendo en cuenta que son apenas tres los días de diferencia entre un cotejo y otro, Madelón rotará la formación, para darle la chance de que todos los futbolistas sumen minutos, ya que son 30 los futbolistas que viajaron a Uruguay.

