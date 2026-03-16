¿Unión adeuda salarios al plantel? Revelan demoras en pagos y tensión interna

Tras el empate ante Boca, trascendieron detalles sobre atrasos salariales en el plantel de Unión, parte del sueldo de enero se abonó recién en marzo.

El empate entre Unión y Boca no solo dejó repercusiones deportivas. También volvió a instalarse una versión sensible en la intimidad del club: una demora en el pago de salarios al plantel profesional , situación que habría generado inquietud puertas adentro y que incluso se evaluó como una posible medida de presión en la previa del encuentro. La información fue revelada por el periodista Eduardo Rodríguez , quien brindó detalles al aire en Sol Play (FM 91.5) y aseguró haber confirmado los datos con una fuente cercana a la institución. “ lo pude confirmar una vez que finalizó el partido con una voz cuasi oficial del club Atlético Unión ”, señaló al referirse al tema.

Rodríguez explicó que el club tenía previsto cancelar el salario de enero a fines de febrero, aunque el pago no se concretó en los tiempos estipulados. “ El día 25 de febrero Unión debía pagar el sueldo de enero. En el caso de los chicos, en forma total, y en el caso de los grandes, la mitad o algo más de la mitad ”, detalló durante la emisión radial. Según indicó el periodista, recién el 12 de marzo se efectuó una parte del pago. “ La mitad o algo más de la mitad se terminó cobrando el día 12 de marzo ”, precisó, marcando así el retraso respecto de la fecha originalmente prevista.

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Una situación delicada en la previa del partido

Durante su análisis, Rodríguez también remarcó que se trata de un tema sensible dentro de la dinámica del plantel profesional. Incluso deslizó que el grupo de futbolistas llegó a evaluar una postura firme ante la situación económica. “Hablar de una deuda importante y que un plantel evaluó la posibilidad, por lo menos como elemento de presión, de decir ‘no concentramos para Boca’… esa información uno la tiene que tener confirmada”, expresó.

De acuerdo con lo señalado en la misma intervención radial, desde la dirigencia se les comunicó a los jugadores que la parte restante del salario sería cancelada durante esta semana, con el objetivo de regularizar la situación. En ese contexto, el periodista también vinculó la situación con la recaudación generada por el partido ante Boca, especialmente por la venta del bono adicional para asistir al encuentro. “Se supone que ya Unión debe saber cuánto se recaudó. Sería bueno que se dé a conocer”, planteó Rodríguez dejando abierta la discusión sobre la transparencia en los números del evento.