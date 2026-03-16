Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Unión adeuda salarios al plantel? Revelan demoras en pagos y tensión interna

Tras el empate ante Boca, trascendieron detalles sobre atrasos salariales en el plantel de Unión, parte del sueldo de enero se abonó recién en marzo.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 16:11hs
¿Unión adeuda salarios al plantel? Revelan demoras en pagos y tensión interna

UNO Santa Fe / José Busiemi
¿Unión adeuda salarios al plantel? Revelan demoras en pagos y tensión interna

Prensa Unión

El empate entre Unión y Boca no solo dejó repercusiones deportivas. También volvió a instalarse una versión sensible en la intimidad del club: una demora en el pago de salarios al plantel profesional, situación que habría generado inquietud puertas adentro y que incluso se evaluó como una posible medida de presión en la previa del encuentro. La información fue revelada por el periodista Eduardo Rodríguez, quien brindó detalles al aire en Sol Play (FM 91.5) y aseguró haber confirmado los datos con una fuente cercana a la institución. “lo pude confirmar una vez que finalizó el partido con una voz cuasi oficial del club Atlético Unión ”, señaló al referirse al tema.

Retraso en los haberes

Rodríguez explicó que el club tenía previsto cancelar el salario de enero a fines de febrero, aunque el pago no se concretó en los tiempos estipulados. “El día 25 de febrero Unión debía pagar el sueldo de enero. En el caso de los chicos, en forma total, y en el caso de los grandes, la mitad o algo más de la mitad”, detalló durante la emisión radial. Según indicó el periodista, recién el 12 de marzo se efectuó una parte del pago. “La mitad o algo más de la mitad se terminó cobrando el día 12 de marzo”, precisó, marcando así el retraso respecto de la fecha originalmente prevista.

LEER MÁS: Falcón Pérez explicó por qué convalidó el gol de Merentiel ante Unión

Una situación delicada en la previa del partido

Durante su análisis, Rodríguez también remarcó que se trata de un tema sensible dentro de la dinámica del plantel profesional. Incluso deslizó que el grupo de futbolistas llegó a evaluar una postura firme ante la situación económica. “Hablar de una deuda importante y que un plantel evaluó la posibilidad, por lo menos como elemento de presión, de decir ‘no concentramos para Boca’… esa información uno la tiene que tener confirmada”, expresó.

De acuerdo con lo señalado en la misma intervención radial, desde la dirigencia se les comunicó a los jugadores que la parte restante del salario sería cancelada durante esta semana, con el objetivo de regularizar la situación. En ese contexto, el periodista también vinculó la situación con la recaudación generada por el partido ante Boca, especialmente por la venta del bono adicional para asistir al encuentro. “Se supone que ya Unión debe saber cuánto se recaudó. Sería bueno que se dé a conocer”, planteó Rodríguez dejando abierta la discusión sobre la transparencia en los números del evento.

Unión salarios Tatengues Boca
Noticias relacionadas
falcon perez explico por que convalido el gol de merentiel ante union

Falcón Pérez explicó por qué convalidó el gol de Merentiel ante Unión

union visita a racing con la urgencia de reencontrarse con la victoria

Unión visita a Racing con la urgencia de reencontrarse con la victoria

Unión se mostró competitivo ante rivales importantes.

No importa cuando leas esto, Unión siempre compite

union ilusiona con su juego, pero le falta el golpe decisivo

Unión ilusiona con su juego, pero le falta el golpe decisivo

Lo último

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Último Momento
Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Operativos de seguridad en el TC 2000 y River: tres prófugos capturados y 42 trapitos demorados

Operativos de seguridad en el TC 2000 y River: tres prófugos capturados y 42 "trapitos" demorados

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"