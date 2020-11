El problema de Unión es la falta de gol

Por lo cual y pese a que no es lo mismo un encuentro oficial que un amistoso, las estadísticas dan cuenta que en cinco partidos, Unión anotó solo dos goles. Por ello, está claro que uno de los principales déficits que evidencia el equipo es la falta de contundencia.

Y encima su principal delantero que es Fernando Márquez está lesionado y no pudo jugar ninguno de los dos partidos. Por lo cual, el ataque se resiente aún más. Encima los delanteros de Unión no se caracterizan por su eficacia goleadora.

El propio Márquez no es un goleador, en las últimas dos temporadas con la camiseta de Defensa y Justicia, anotó seis goles en 26 partidos. Por su parte, el Pocho Troyansky convirtió nueve goles en 51 partidos con la camiseta de Unión. Y Juan Manuel García en la última Superliga jugando en Arsenal marcó cuatro goles en 19 encuentros.

Claramente no son jugadores con tanta efectividad en la red y eso se traduce en lo observado en estos primeros partidos que jugó Unión. Haciendo la salvedad de que Márquez aún no pudo debutar, pero sí disputó los tres amistosos y no logró convertir.