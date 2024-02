El uno por uno de Unión en la caída con Newell's en Santa Fe

Unión dejó otra vez valiosos puntos en casa. Este viernes perdió claramente con Newell's 3-1, que le dio un baño de realidad y desnudó todas las falencias. No solo de jerarquía sino también de un plan bien al estilo de juego que aplica Cristian González. Igual, hubo rendimientos pobres y errores muy marcados que terminaron pasando factura.

A continuación, el boletín de calificaciones

Nicolas Campisi (2): cometió un grosero error en el segundo gol de Newells, donde no logró retener un remate fácil desde afuera del área que sentenció el partido.

Federico Vera (4): aún con errores fue uno de los que más empujó buscando desbordar por el sector derecho; se quedó en los vestuarios al finalizar la primera etapa.

Nicolás Paz (3): no dio seguridad y cada vez que lo encararon lo superaron con facilidad; en el segundo tiempo jugó como lateral y le costó mucho la salida.

Franco Pardo (3): otro que dio ventajas; se lo notó dubitativo e impreciso con la pelota en los pies. No logró reemplazar a Torrén y su rendimiento fue muy pobre.

Claudio Corvalán (4): sin jugar bien al menos demostró un poco más de actitud a la hora de salir a cortar, aún cuando tuvo algunos errores en la cobertura de espacios.

Bruno Pittón (3): su partido más flojo en el campeonato; en esta ocasión no fue preponderante en ataque y no supo brindar seguridad en defensa. No hizo ni una cosa ni la otra.

Enzo Roldán (3): jamás se hizo eje del juego, no encontró nunca la pelota y deambulí por la zona media sin prevalecer; se quedó en los vestuarios para el arranque del segundo tiempo.

Mauro Pittón (3): no encontró nunca a Banega; se paró como volante central pero estuvo perdido y corriendo detrás de la pelota sin aportar a la marca.

Mauro Luna Diale (3): se equivocó siempre con la pelota en los pies; estuvo muy impreciso, apurado y por eso jamás logró desequilibrar.

Gonzalo Morales (3): jugó 45 minutos mostrando que esta falto de confianza; cuando pudo definir dentro del área no logró rematar bien y además perdió siempre con la defensa rival.

Lucas Gamba (6): el mejor de Unión; las luchó a todas, buscó aguantar de espaldas, picó siempre y terminó metiendo el centro para el gol de Mateo Del Blanco. Fue el único que estuvo a la altura de las circunstancias.

Unión Newell's 2.jpg Lucas Gamba, el único que estuvo a la altura en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Jerónimo Dómina (4): hacia un mes que lo habían operado y se notó la falta de actividad, ya que fueron sus primeros minutos en el año y con el partido casi definido no logró inquietar.

Joaquín Mosqueira (4): el despliegue de siempre pero sin sustento de juego; entró con el equipo perdiendo 2 a 0 y con Newell's dominando el partido y le costó hacer pie.

Adrián Balboa (5): al menos peleó; buscó por prepotencia física empujar y en algunas acciones demostró actitud para no rendirse ante la supremacía del rival.

Mateo Del Blanco (-): un ingreso positivo; buena definición de derecha junto a un palo para descontar, pero además del gol buscó siempre desbordar.

Patricio Tanda (-): es un jugador criterioso con la pelota en los pies, aunque entró en un contexto de partido complicado y poco pudo hacer para equilibrar la diferencia.