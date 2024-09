El uno por uno de Unión en la derrota ante Sarmiento.

Thiago Cardozo (5): En el primer tiempo desvió un cabezazo de Arismendi y en el final evitó el segundo con una buena tapada. En el gol no llegó a cortar el centro y después quedó mal ubicado teniendo que caminar sobre la línea del arco.

Lautaro Vargas (6): Hizo un partido correcto, sin problemas a la hora de clausurar su sector y cuando pudo se animó en ataque. No tuvo la incidencia de otros encuentros, pero igualmente estuvo a la altura de las circunstancias.

Juan Pablo Ludueña (5): No desentonó, trató de hacer la simple y de no equivorcarse. Por allí le faltó mayor claridad y decisión para salir jugando, pero la faceta defensiva cumplió.

Franco Pardo (6): Ganó casi siempre por arriba, bien en los cruces y sólido en el mano a mano. En la jugada del gol quedó algo mal ubicado, pero más allá de esa acción fue de lo más confiable en defensa.

Claudio Corvalán (4): No llega a despejar el centro que termina en el gol de Sarmiento, pero además en ese momento estaba jugando como lateral y no cubre precisamente ese sector por el ingresa López para marcar. En el final no pudo marcar de media vuelta.

Bruno Pittón (4): Flojo partido, sufrió mucho en la primera etapa cuando Gho se ubicó por ese sector. Venía de hacer un muy buen partido ante Godoy Cruz, pero en esta ocasión no defendió bien ni atacó con criterio.

Simón Rivero (4): Incidió poco en el juego y además fue en parte responsable del gol de Sarmiento ya que sale tarde y termina habilitando a Díaz. Un remate que pasó cerca del caño derecho en la segunda etapa.

Mauro Pittón (6): El mejor mediocampista de Unión, empujó siempre, recuperó varios balones y en la jugada del final se metió dentro del área para asistir a Corvalán.

Enzo Roldán (4): Casi que no participó del juego, nunca estuvo cómodo y por eso no encontró espacios para moverse y asistir a los delanteros.

Nicolás Orsini (4): Pidió el cambio apenas comenzó el segundo tiempo por una lesión muscular. Cuando estuvo en cancha, no pesó en ataque y estuvo lejos del gol.

Adrián Balboa (5): Fue el delantero que más peleó, es cierto que no llegó a posición de gol, pero hizo un trabajo muy sacrificado para moverse por todo el frente de ataque.

Gonzalo Morales (4): Perdió siempre con los defensores de Sarmiento. Apenas una jugada que peleó y que terminó con un remate de Rivero, pero después poco y nada.

Lucas Gamba (-): A diferencia de otros partidos, ingresó mostrando movilidad para asociarse en ataque. Buscó por el sector izquierdo tratando de generar peligro.

Lionel Verde (-): Venía de marcar un golazo ante Godoy Cruz. En este partido le costó hacer pie y con pocos espacios no pudo soltar pases filtrados.

Jerónimo Domina (-): Pocos minutos en cancha, ingresó cuando el equipo perdía y en algunas acciones buscó hacer la individual para tratar de desnivelar.

Mateo Del Blanco (-): Lo mismo que Domina, pocos minutos en cancha, cuando Unión buscaba atacar cómo podía y en ese contexto, poco pudo hacer.