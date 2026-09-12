El uno por uno de Unión en la derrota ante Talleres en Córdoba

Unión fue una máquina de fallar y perdió 2-1 contra Talleres en Córdoba por la fecha 9 de la zona A. Rendimiento muy bajos para cortar la racha positiva

La noche del Mario Alberto Kempes no fue la deseada para Unión , que perdió claramente ante Talleres más allá del descuento 2-1 para ponerle fin a la racha positiva que lo puso en zona de playoffs del Clausura . Un primer tiempo para el olvido y un complemento donde se mejoró, pero los errores se pagaron caro.

El uno por uno de Unión

Matías Mansilla (5): tuvo varias atajadas claves para mantener con vida a Unión. En los goles, poco pudo hacer.

Juan de Dios Pintado (4): un partido para olvidar rápidamente. Perdió casi siempre con Depietri y luego con el brasileño Erik, por lo que Talleres encontró una vía constante de ataque por ese sector.

Tomás Fagioli (5): ganó varias pelotas por arriba en ofensiva durante el complemento, aunque mostró algunas dudas en la marca. No tuvo una buena actuación.

Juan Pablo Ludueña (3): venía cumpliendo un partido discreto, pero cometió una falla garrafal en el complemento que derivó en el segundo gol de Talleres.

Lucas Ayala (4): tampoco la pasó bien. Talleres fue cambiando intérpretes para atacarlo por su sector y, cuando lo buscaron, nunca logró mostrarse firme.

Julián Palacios (5): recuperó la titularidad después de cumplir dos fechas de suspensión, pero estuvo lejos de su mejor versión. No logró tener peso en el partido.

Emilio Giaccone (4): tuvo un flojo primer tiempo. Madelón decidió sostenerlo para el complemento, pero no consiguió mejorar su rendimiento y terminó siendo reemplazado.

Lucas Menossi (4): tuvo una chance clara con un remate desde afuera del área que Unsain logró contener. Después, aportó muy poco.

Brahian Cuello (4): pasó prácticamente desapercibido. No logró gravitar en ataque y tampoco aportó demasiado en el retroceso. Fue reemplazado rápidamente en el segundo tiempo.

Ignacio Malcorra (4): lo más destacado que produjo fue la acción en la que Unión reclamó penal durante el primer tiempo y el árbitro decidió dejar seguir. No se sintió cómodo jugando detrás del nueve.

Marcelo Estigarribia (5): luchó más de lo que jugó. Se nota que todavía no está bien desde lo físico, pero aun así pelea cada pelota y no deja de intentar.

Mauro Luna Diale (4): ingresó con el partido cuesta arriba, pero no pudo aportar su habitual manejo de pelota.

Eric Ramírez (5): volvió a mostrar buenos minutos y esta vez además convirtió sobre el final para ponerle suspenso a la definición.

Misael Aguirre (-): el santotomesino ingresó cuando el partido estaba prácticamente sentenciado y tuvo poco margen para cambiar la historia.

Valentín Cerrudo (-): reemplazó a Estigarribia y se ubicó como delantero, aunque no consiguió incidir en el juego.

Bruno Pittón (-): disputó apenas algunos minutos, cuando Unión ya iba más con ganas que con ideas.