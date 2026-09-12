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El uno por uno de Unión en la derrota ante Talleres en Córdoba

Unión fue una máquina de fallar y perdió 2-1 contra Talleres en Córdoba por la fecha 9 de la zona A. Rendimiento muy bajos para cortar la racha positiva

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 22:31hs
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El uno por uno de Unión en la derrota ante Talleres en Córdoba

Prensa Unión

La noche del Mario Alberto Kempes no fue la deseada para Unión, que perdió claramente ante Talleres más allá del descuento 2-1 para ponerle fin a la racha positiva que lo puso en zona de playoffs del Clausura. Un primer tiempo para el olvido y un complemento donde se mejoró, pero los errores se pagaron caro.

• LEER MÁS: Unión tuvo una noche para el olvido en Córdoba, cayó ante Talleres y quedó lejos de la cima

El uno por uno de Unión

Matías Mansilla (5): tuvo varias atajadas claves para mantener con vida a Unión. En los goles, poco pudo hacer.

Juan de Dios Pintado (4): un partido para olvidar rápidamente. Perdió casi siempre con Depietri y luego con el brasileño Erik, por lo que Talleres encontró una vía constante de ataque por ese sector.

Tomás Fagioli (5): ganó varias pelotas por arriba en ofensiva durante el complemento, aunque mostró algunas dudas en la marca. No tuvo una buena actuación.

Juan Pablo Ludueña (3): venía cumpliendo un partido discreto, pero cometió una falla garrafal en el complemento que derivó en el segundo gol de Talleres.

Lucas Ayala (4): tampoco la pasó bien. Talleres fue cambiando intérpretes para atacarlo por su sector y, cuando lo buscaron, nunca logró mostrarse firme.

Julián Palacios (5): recuperó la titularidad después de cumplir dos fechas de suspensión, pero estuvo lejos de su mejor versión. No logró tener peso en el partido.

Emilio Giaccone (4): tuvo un flojo primer tiempo. Madelón decidió sostenerlo para el complemento, pero no consiguió mejorar su rendimiento y terminó siendo reemplazado.

Lucas Menossi (4): tuvo una chance clara con un remate desde afuera del área que Unsain logró contener. Después, aportó muy poco.

Brahian Cuello (4): pasó prácticamente desapercibido. No logró gravitar en ataque y tampoco aportó demasiado en el retroceso. Fue reemplazado rápidamente en el segundo tiempo.

Ignacio Malcorra (4): lo más destacado que produjo fue la acción en la que Unión reclamó penal durante el primer tiempo y el árbitro decidió dejar seguir. No se sintió cómodo jugando detrás del nueve.

Marcelo Estigarribia (5): luchó más de lo que jugó. Se nota que todavía no está bien desde lo físico, pero aun así pelea cada pelota y no deja de intentar.

Mauro Luna Diale (4): ingresó con el partido cuesta arriba, pero no pudo aportar su habitual manejo de pelota.

Eric Ramírez (5): volvió a mostrar buenos minutos y esta vez además convirtió sobre el final para ponerle suspenso a la definición.

Misael Aguirre (-): el santotomesino ingresó cuando el partido estaba prácticamente sentenciado y tuvo poco margen para cambiar la historia.

Valentín Cerrudo (-): reemplazó a Estigarribia y se ubicó como delantero, aunque no consiguió incidir en el juego.

Bruno Pittón (-): disputó apenas algunos minutos, cuando Unión ya iba más con ganas que con ideas.

Unión Talleres Clausura
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