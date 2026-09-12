Unión tuvo una noche para el olvido en Córdoba, cayó ante Talleres y quedó lejos de la cima

En el estadio Mario Alberto Kempes Unión dejó su racha positiva al perder 2-1 ante Talleres por la fecha 9 de la zona A del Clausura

El estadio Mario Alberto Kempes fue escenario este sábado por la noche de la derrota de Unión 2-1 ante Talleres por la fecha 9 de la zona A del Clausura , que puede relegarlo en la tabla en busca de estar en los playoffs. Agustín Álvarez y Valentín Depietri marcaron para la T; descontó en el final Eric Ramírez.

El Tate salió de entrada a pararse en campo rival para hacerle sentir el rigor a la T, que trataba de ser cauto. Primeros minutos a pura intensidad, con el visitante tomando el control, pero por ahora sin llevar peligro. A los 5' muchos pidieron penal, luego de que Ignacio Malcorra cayera en el área, pero el árbitro no cobró nada. No hubo llamado del VAR, por lo que el juego siguió. Una polémica en escena.

TODOS ATENTOS A LA TABLES VIENDO LA JUGADA… ¿Fue penal de Unsain sobre Malcorra en Córdoba?



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Con esquemas parecidos, el trámite se vuelve cada vez más intesos, pero sin remates al arco. Nacho Malcorra se movía detrás el 9, por lo que Cuello y Palacios se movían por los costados. Como se lo esperaba, los comandados por De Felippe fueron creciendo y equiparando las cosas. Sobre todo en la zona de gestación y lucha. A los 13' se dio la primera acción clara para Talleres tras una jugada de Rik y posterior definición de Álvarez. Llamado de atención para Unión.

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La tónica fue dando un vuelco y la T era el que dominaba y arrincaba a Unión, sobre todo por la banda que defendía Pintado. Las indicaciones de Leonardo Madelón no demoraron en llegar, porque los riegos era visibles. Malcorra le reclamaba a la par mayor concentración atrás. El brasileño Rik le causaba muchos problemas al pibe Ayala, que ya vio la amarilla. Tras cartón, Mansilla empezó a laburar, siendo todo un síntoma de lo que pasaba en el encuentro. Los extremos de Talleres eran prácticamente imparables para los marcadores de punta, por lo que la señal de ajuste por parte de Madelón eran constantes.

¡BUSCÓ SORPRENDER! Sforza pateó directo al arco y Mansilla, que había ido a descolgar el centro, tuvo que retroceder para evitar el gol de Talleres.



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Pasados los 25', era un monólogo de Talleres luego del comienzo prometedor de Unión, que duró apenas unos minutos de dominio. Tanto Giaccone como Menossi no hacían pie y el local sacaba provecho. Unión estaba desorientado por más que tenía cinco volantes. Era todo de Talleres y la realidad es que lo mejor que le pasaba era que estaban 0-0. Madelón quería un equipo corto, pero los problemas estaban en los uno por los costados y Rik era indomable. Entonces desde el banco rojiblanco insistían que Palacios y Cuello tuvieran mayor participación.

¡QUÉ LOCURA! Agustín Álvarez apuntó, disparó y metió un tremendo golazo para que Talleres se ponga 1-0 vs. Unión.



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A los 38' Álvarez rompió el molde con un tiro desde afuera del área y clavó un golazo para poner el 1-0 de Talleres ante un Unión que era sometido y necesitaba que terminara el primer acto para acomodarse. Un resultado que le queda bien tras esfumarse los 45' iniciales, donde Unión pasó de dominar a ser claramente dominado y necesitan ajustar todo para no recibir una paliza.

El segundo tiempo de Talleres y Unión

Para el complemento, Leonardo Madelón sostuvo la idea, pero claramente algo no cambió y por eso, Talleres seguía siendo más y rápidamente Mansilla tuvo que trabajar para impedir otro gol. Si bien pasaron algunos minutos, Madelón hablaba con sus colaborades para empezar a moverse el banco. Algo cantado, porque el Tate no respondía en la medida de lo esperado.

Pero entre tanto desajuste, Menossi probó a distancia y demandó una gran respuesta de Unsain, que la mandó al córner. A la salida de dicho cobro, Estigarribia ganó de cabeza y el arquero tuvo que volar de nuevo. Un minuto con las mejores acciones de Unión, que quería ser el dominador. A la cancha Mauro Luna Diale por Giaccone y Eric Ramírez por Palacios para modificar el esquema y ser más profundo.

La historia ya era bien diferente, porque los santafesinos eran los que iban para adelante y hacían que la T se pare de contra. Madelón dispuso también el ingreso de Misael Aguirre para intentar ser más ancho en un encuentro que ya era bien diferente, porque el Rojiblanco era más incisivo y no dejaba espacios.

¡EL ERROR DEL TATENGUE QUE APROVECHÓ LA T! Malcorra sacó el lateral, complicó a Ludueña, el Canario Álvarez Martínez recuperó y Depietri definió para el 2-0 de Talleres vs. Unión.



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Estaba claro que había que arriesgar. A los 23' llegó otra opción por arriba con un cabezazo de Fagioli. Unión sumaba méritos, pero esta vez no era efectivo. Estaba claro que no había que fallar y Ludueña, que venía siendo una garantía, se equivocó y la acción terminó en el 2-0 de Talleres a través de Depietri. Un puñal a la ilusión de Unión para intentar igualarlo. Ahora la ventaja ya parecía demasiado. Madelón volvía a retocar el equipo, pero el golpe del segundo gol fue prácticamente letal.

¡EL TATENGUE LUCHA HASTA EL FINAL! Cabezazo de la Perla Ramírez para anotar el 1-2 de Unión vs. Talleres en Córdoba.



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Los minutos finales estuvieron demás. Si bien el gol de Eric Ramírez le puso algo de suspenso al cierre, la realidad es que la suerte estaba echada 2-1. Un resultado que se adecua a lo que pasó en el partido y que vuelve a generar replanteos en el Tate, que cortó su serie positiva y extrañó demasiado a Cristian Tarragona. Un tropezó para reflexionar y evitar en la próxima fecha, cuando la pelea por estar en los playoffs se hace cada vez más complicada.

Síntesis de Talleres y Unión

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori y Juan Sforza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo y Rick Morais; Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli, Juan Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Brahian Cuello; Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 38' Agustín Álvarez (T); ST 29' Valentín Depietri (T) y 45' Eric Ramírez (U).

Estadio: Kempes.

Árbitro: Nazareno Arasa.