Madelón fue autocrítico tras la caída de Unión ante Talleres y pidió dar vuelta la página rápido

El entrenador de Unión asumió los errores del equipo, lamentó las imprecisiones y ya piensa en la próxima final en el 15 de Abril.

Leonardo Madelón no ocultó su malestar tras la derrota de Unión ante Talleres y realizó una fuerte autocrítica por el rendimiento de su equipo. El entrenador reconoció que el Tatengue cometió demasiados errores, perdió muchas disputas y fue impreciso con la pelota. Además, destacó la reacción del complemento y pidió recuperarse rápidamente para volver a sumar en el 15 de Abril.

Madelón reconoció los errores y explicó la estrategia

“Tuvimos muchos errores, me tengo que hacer cargo. Nosotros habíamos hecho una estrategia para un equipo que no veíamos bien, pero estuvimos imprecisos. La cancha estaba rápida y es difícil sostener un partido así”, explicó Madelón luego del encuentro.

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El entrenador consideró que Unión tuvo una mejoría en el segundo tiempo y aseguró que el equipo estuvo cerca de conseguir la igualdad. “El segundo tiempo arranca mejor, íbamos a empatarlo, pero bueno. Tengo que estar bien, dar vuelta la página rápido. Tenemos que reponernos”, señaló.

Madelón también fue autocrítico con la cantidad de pérdidas de pelota y los duelos individuales que el equipo no pudo ganar. “No me gustó. Yo decía: no puede ser que perdamos tanto la pelota. Perdíamos mucho las disputas”, reconoció.

Un plantel joven y la necesidad de recuperarse

El entrenador también habló del proceso que atraviesa Unión y remarcó que se trata de un plantel joven que todavía busca consolidarse. En ese sentido, mencionó la salida de Maizon Rodríguez y cómo el equipo debió reacomodarse: “Con la ida de Maizon nos costó. Ahí empezó a jugar más Ayala y Juan Pablo empezó a consolidarse. Somos un equipo muy joven”.

A pesar de la derrota, Madelón destacó que los futbolistas que ingresaron respondieron de buena manera y aseguró que cuenta con alternativas para afrontar lo que viene. “Los que entraron, entraron bien. Tengo plantel, tengo que trabajarlo bien contra un rival difícil”, sostuvo.

También se refirió al regreso goleador de Eric Ramírez, a quien apodó “La Perla”: “Me alegra que hizo gol otra vez y va a agarrar confianza. La Perla va a tener su oportunidad”.

Por último, el técnico habló de Cristian Tarragona y de la importancia que tiene para el equipo, además de mencionar que Marcelo Estigarribia terminó con un golpe en la rodilla. “Lo de Tarra para nosotros es importante, obviamente el equipo lo sintió”, afirmó, mientras que sobre Estigarribia explicó que deberán esperar su evolución durante la semana.

Madelón cerró con un mensaje claro de cara al próximo compromiso: “Estamos cerquita, se viene otra final en casa y hay que salir rápido adelante, por el hincha de Unión”.