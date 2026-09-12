El minuto a minuto de Unión ante Talleres en el Kempes

Unión cayó 2-1 ante Talleres en Córdoba. Álvarez Martínez y Depietri marcaron para el local, mientras que Éric Ramírez descontó sobre el final.

Unión no pudo ante Talleres y cayó 2-1 en Córdoba. El conjunto local se puso en ventaja con un gol de Agustín Álvarez Martínez y amplió la diferencia en el complemento por intermedio de Valentín Depietri. Sobre el final, Éric Ramírez descontó para el Tatengue, que buscó el empate hasta el cierre, pero no pudo rescatar puntos.

¡Comenzó el partido entre Unión y Talleres en el Kempes!

Unión ya enfrenta a Talleres en busca de su tercer victoria consecutiva, en el estadio Mario Alberto Kempes, Madelón ubicó a Julián Palacios por Cristian Tarragona.

4' 1T: Malcorra avisó primero y Unión tuvo su primera chance ante Talleres

Ignacio Malcorra probó desde afuera del área con un remate que buscaba complicar al arquero de Talleres, pero Matías Catalán se interpuso en el camino y logró rechazar la pelota, evitando que la jugada llevara mayor peligro sobre el arco local. Unión comenzó a mostrar sus primeras intenciones ofensivas en el encuentro.

14' 1T: Talleres tuvo una clara y Unión respira

Agustín Álvarez Martínez recibió dentro del área y sacó un remate buscando el arco de Unión, pero la definición se fue desviada. El conjunto cordobés encontró un espacio para atacar y generó la primera situación de peligro importante sobre el arco del Tatengue, que mantiene el partido igualado 0-0.

21' 1T: Unión resiste ante la presión de Talleres

Juan Sforza sacó un remate buscando el arco de Unión, pero Matías Mansilla respondió con seguridad y logró rechazar la pelota. El arquero del Tatengue volvió a ser importante para mantener el 0-0 y evitar que Talleres pudiera transformar su dominio en ventaja.

38' 1T: Gol de Talleres

Agustín Álvarez Martínez apareció para poner en ventaja a Talleres con un remate espectacular que se metió directamente en el ángulo del arco defendido por Matías Mansilla. Unión no pudo contener la presión del conjunto cordobés y ahora deberá reaccionar para intentar llegar al empate antes del descanso.

42' 1T: Unión busca el empate

Marcelo Estigarribia recibió y probó con un remate buscando el arco de Talleres, pero la definición se fue desviada. El delantero de Unión intentó aprovechar una de las pocas oportunidades que tuvo el Tatengue tras el gol de Álvarez Martínez, aunque no logró encontrar el arco y el equipo santafesino sigue abajo 1-0.

¡Final del primer tiempo en el Kempes!

Unión se va al descanso perdiendo 1-0 ante Talleres en un partido intenso y de mucho ritmo. El conjunto cordobés encontró la ventaja a los 38 minutos, cuando Agustín Álvarez Martínez sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo de Matías Mansilla. El Tatengue deberá reaccionar en el complemento para buscar la igualdad.

¡Comenzó el segundo tiempo en Córdoba!

Unión ya juega el complemento ante Talleres y busca reaccionar tras irse al descanso 1-0 abajo por el golazo de Agustín Álvarez Martínez. El Tatengue necesita mejorar en ataque para encontrar el empate.

2' 2T: Unión salió decidido y volvió a avisar

Ignacio Malcorra tomó la iniciativa en el comienzo del complemento y sacó un remate buscando el arco de Talleres. Sin embargo, Román Riquelme se interpuso en el camino y logró rechazar la pelota. El Tatengue arrancó el segundo tiempo con otra actitud y busca rápidamente el empate.

5' 2T: Unión aguanta el asedio de Talleres y busca reaccionar

Agustín Álvarez Martínez recibió una buena oportunidad para ampliar la ventaja de Talleres, pero su remate se fue desviado. Unión deberá mantenerse atento en defensa mientras busca recuperar la iniciativa y encontrar el empate en este comienzo del complemento.

12' 2T: Unión vuelve a buscar el empate

Lucas Menossi apareció para probar al arco de Talleres con un remate que buscaba generar peligro, pero Ezequiel Unsain respondió con seguridad y logró rechazar la pelota. Unión insiste en el complemento, adelanta sus líneas y busca por todos los medios llegar a la igualdad, aunque continúa perdiendo 1-0.

13' 2T: Estigarribia volvió a avisar y Unión busca el empate

Marcelo Estigarribia recibió y sacó un remate buscando el arco de Talleres, pero Ezequiel Unsain respondió nuevamente con seguridad y logró rechazar la pelota. El Tatengue insiste en el complemento, acumula llegadas y busca por todos los medios encontrar la igualdad, aunque continúa abajo 1-0.

15' 2T: Mansilla vuelve a salvar a Unión

Rick Lima Morais probó con un remate buscando ampliar la ventaja de Talleres, pero Matías Mansilla apareció nuevamente para responder con seguridad y rechazar la pelota. El arquero de Unión vuelve a ser importante para mantener al Tatengue en partido, que sigue perdiendo 1-0 pero continúa buscando el empate.

29' 2T: Gol de Talleres y golpe duro para Unión

Valentín Depietri apareció en el momento justo y marcó el 2-0 para Talleres ante Unión. El conjunto cordobés aprovechó una nueva oportunidad y estiró la ventaja, dejando al Tatengue obligado a reaccionar rápidamente si quiere volver a meterse en partido.

45' 2T: ¡Gol de Unión!

¡Unión descuenta sobre el final! Éric Ramírez apareció para marcar el 2-1 ante Talleres y devolverle la ilusión al Tatengue. El equipo de Leonardo Madelón ahora va con todo en los últimos minutos en busca de un empate agónico.

¡Final del partido en el Kempes!

El Tatengue cayó 2-1 ante Talleres en Córdoba, en un partido donde sufrió durante varios pasajes, pero nunca dejó de buscar. Agustín Álvarez Martínez abrió el marcador con un golazo y Valentín Depietri amplió la diferencia en el complemento. Sobre el final, Éric Ramírez descontó para Unión y encendió la ilusión de una remontada, aunque el equipo de Leonardo Madelón no pudo encontrar el empate y se quedó sin sumar.

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Formaciones de Talleres y Unión

Talleres: 32. Ezequiel Unsain; 20. Augusto Schott, 4. Matías Catalán, 6. Román Riquelme y 23. Gabriel Báez; 8. Federico Fattori y 15. Juan Sforza o 39. Lautaro Ortiz; 11. Valentín Depietri o 7. Diego Valoyes, 10. Giovanni Baroni y 37. Rick Morais; 9. Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.

Unión: 21.Matías Mansilla; 15. Juan Pintado, 44. Tomás Fagioli, 26. Juan Ludueña y 18. Lucas Ayala; 20. Julián Palacios, 8. Emilio Giaccone, 5. Lucas Menossi y 22. Brahian Cuello; 10. Ignacio Malcorra; 19. Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Cambios: 60'-Julián Palacios x Eric Ramírez (U); Emilio Giaccone x Mauro Luna Diale (U); 68'- Brahian Cuello x Misael Aguirre (T); 73'- Cristaldo x Baroni (T); Rick x Valoyes (T); 85' Ayala x Pittón (U); Estigarribia x Cerrudo (U); 86' Depietri x Chiavassa (T); 90' Álvarez x Davila (T); Soforza x Ortiz (T).

Amonestados: Lucas Ayala (U); Juan Pablo Ludueña (U); Román Riquelme (T); Brahian Cuello (U) Y Sforza (T).

Estadio: Kempes.

Árbitro: Nazareno Arasa