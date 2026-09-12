Estigarribia apuntó a los errores de Unión: "Son cosas que no podemos repetir"

El delantero de Unión analizó la caída ante Talleres, reconoció errores colectivos y pidió corregirlos para seguir peleando arriba.

Marcelo Estigarribia fue autocrítico después de la derrota de Unión ante Talleres y reconoció que el equipo no tuvo una buena actuación. El delantero señaló las dificultades para presionar, las imprecisiones con la pelota y la falta de contundencia. Además, lamentó la oportunidad que tuvo para empatar y remarcó la necesidad de corregir rápidamente para volver a competir.

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Estigarribia reconoció los errores de Unión

“Lamentablemente no salió lo que queríamos o veníamos a buscar. Ellos manejaron bien la pelota, nos costó la presión y nos llegaban fácilmente al arco nuestro. Fue una noche difícil, nos hacemos cargo. Sabemos que no jugamos bien”, expresó Estigarribia.

El delantero fue especialmente crítico con el primer tiempo y admitió que Unión sufrió durante buena parte de esa etapa. “El primer tiempo fue malo. Con Aldosivi y San Lorenzo fueron malos, no tuvimos contundencia”, sostuvo.

Estigarribia también lamentó la ocasión que tuvo para marcar y que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro. “Tuve una posibilidad clara de gol, no tuve esa cuota de suerte. Eso te bajonea”, explicó.

Además, recordó otra de las oportunidades más claras del Tatengue: “Saca el cabezazo, que fue una de las más claras nuestras. Me da bronca porque nos hubiéramos puesto en partido”.

“Es una imagen que no queremos repetir”

El atacante consideró que Unión comenzó mejor el segundo tiempo, pero volvió a sufrir después de cometer un error que terminó siendo determinante. “Habíamos arrancado bien, tuvimos ese error y cuando te equivocás, tuvimos la chance de empatar y no lo pudimos hacer”, analizó.

Estigarribia también apuntó a una cuestión mental para explicar la actuación del equipo. “Hay que ajustar en la cabeza más que nada, hay que creerla un poco más, salir a atacar al rival, que nos tienen respeto”, afirmó.

En esa línea, insistió con las dificultades que tuvo Unión para presionar y manejar la pelota: “En las presiones llegábamos tarde, nos costó manejar la pelota. No supimos cómo manejarla en el primer tiempo, sufrimos”.

Por último, reconoció que la derrota golpeó especialmente por el momento que atravesaba el equipo y destacó la importancia de Cristian Tarragona: “Duele por el momento en el que veníamos, duelen las formas. Me duele el primer tiempo que tuvimos. Son cosas que no podemos repetir si queremos pelear arriba. Tarragona es un jugador importante para nosotros, no supimos encontrarle la vuelta”.