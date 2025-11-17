El VAR impidió el triunfo de Unión ante Belgrano, pero igual hizo negocio y aseguró la localía

En el final del partido, Diego Díaz estableció el 1-0, pero a instancias del VAR el gol fue anulado. Unión igualó 0-0 y clasificó segundo para jugar octavos de final como local contra Talleres o Gimnasia

Unión empató ante Belgrano, pero el VAR lo perjudicó al anularle un gol lícito en el final.

Unión cumplió con el objetivo de sumar un punto que le permite finalizar 2° en la Zona A y de esta manera, arrancar los octavos de final recibiendo a Talleres o a Gimnasia en el 15 de Abril.

De todas maneras, el final polémico, lo privó al Tate de ganar el partido, ya que a instancias del VAR terminaron anulando el gol que había marcado Diego Armando Díaz, en posición lícita.

El Tate cerró una muy buena campaña, sumando 25 puntos y quedando apenas debajo de Boca. De la mano de Leonardo Madelón volvió a ser competitivo y la ilusión se mantiene intacta de cara a lo que viene.

Un primer tiempo parejo

La primera aproximación del partido fue para Unión en una pelota quieta. A los 2' y de un córner desde el sector izquierdo, Maizon Rodríguez anticipó de cabeza y el balón se fue por encima del travesaño.

Mientras que a los 5', el Tate volvió a merodear el arco de Belgrano, pero el remate de media distancia de Mauricio Martínez voló por encima del horizontal.

En tanto que a los 6' Francisco González Metili encaró con pelota dominada y desde lejos probó con un remate que picó antes y por eso Matías Tagliamonte con esfuerzo mandó la pelota al tiro de esquina.

En esos primeros minutos, el encuentro era de ida y vuelta ya que Belgrano estaba obligado a ganar y en consecuencia salió decidido a buscar el resultado, pero dejando espacios.

Y a los 10' Thiago Cardozo le impidió por duplicado anotar al Tate. El arquero uruguayo primero le tapó el remate a Cristian Tarragona y en la segunda jugada puso el cuerpo para atajar el disparo de Franco Fragapane.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1990513615372238907&partner=&hide_thread=false DOBLE TAPADA DE THIAGO CARDOZO para salvar a Belgrano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/zyPdETW4aA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 17, 2025

Respondió Belgrano con una corrida por derecha de Jeremías Lucco quien metió un centro al medio del área y Julián Mavilla a la carrera y de frente al arco remató desviado ante la pasividad del uruguayo Emiliano Álvarez.

Unión no defendía bien y por eso Belgrano generaba en ataque. A los 22' un centro desde la izquierda encontró a Lucco por derecha quien remató de pique y Tagliamonte terminó despejando la pelota al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1990516604371636364&partner=&hide_thread=false TAGLIAMONTE le dijo que no al primero de Belgrano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8GeoNPER8i — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 17, 2025

En la vuelta de esa jugada, Tarragona encabezó una contra que no terminó bien, primero porque equivocó el pase y después porque tomó nuevamente el balón, pero terminó rematando desviado al primer palo.

A los 39' Unión dispuso de una chance favorable para abrir el marcador, pero el tiro libre en la puerta del área, no fue bien ejecutado por Tarragona quien remató por arriba del travesaño.

El primer tiempo fue parejo, con ambos equipos proponiendo y generando chances. El resultado se ajustó a lo sucedido en los primeros 45' pero debió haber un gol por equipo en función de lo hecho en ataque.

En el segundo Unión debió ganarlo, pero el VAR se lo impidió

Para iniciar el segundo tiempo, Leonardo Madelón no hizo cambios, pero una rápida acción cambió sus planes, ya que a los 2' Colazo cometió una infracción que bien le pudo valer la segunda amarilla y su expulsión.

Lo terminó perdonando Nazareno Arasa y por ese motivo, el entrenador rojiblanco llamó a Marcelo Estigarribia quien ingresó a los 5' del complemento reemplazando a Colazo.

Y un minuto después, Lucas Zelarayán sorprendió dentro del área cuando saltó más alto que todos y su cabezazo se terminó yendo desviado.

Embed - BELGRANO EMPATÓ con UNIÓN y QUEDÓ AFUERA de los PLAYOFFS | #Belgrano 0-0 #Union | Resumen

En esos primeros minutos de la etapa complementaria se mostraba más peligroso el Pirata, pero el Tate estuvo cerca de anotar, aunque una vez más eligió mal Tarragona.

Cuando se jugaban 9' Mateo Del Blanco condujo con decisión, habilitó a Tarragona, quien en vez de asistir a Palacios eligió rematar a las manos de Cardozo.

No conforme con el rendimiento del equipo, a los 11', Madelón movió nuevamente el banco realizando dos variantes más. Los que ingresaron fueron: Augusto Solari y Nicolás Palavecino para las salidas de Fragapane y Palacios.

A los 18' y de contra Unión estuvo muy cerca de abrir el marcador, condujo Nicolás Palavecino y el que la siguió fue Caramelo Martínez con un caño incluido, pero ingresó al área mal pisado y terminó rematando sin convicción y desviado.

Belgrano dejaba muchos espacios, pero Unión fallaba en los metros finales. Así las cosas, el Tate perdonaba y el Pirata se adelantaba con mucha gente buscando el triunfo.

El partido era electrizante y estaba para que cualquiera lo gane. Belgrano por empuje y Unión porque tenía espacios para aprovechar el desorden del elenco local.

Y en el primer minuto de descuento, el VAR privó a Unión de ganar el partido, luego de que Diego Díaz definiera de manera magistral dejando en el piso a Cardozo y empujando el balón con el pie derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1990541701706821918&partner=&hide_thread=false ANULADO EL GOL DE UNIÓN Diego Armando Díaz convertía un golazo pero fue invalidado por offside



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TVuZtlt3lR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 17, 2025

Sin embargo, el trazado de las líneas marcó que el delantero estaba adelantado, cuando en realidad dio toda la sensación de estar habilitado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1990542175180836881&partner=&hide_thread=false El trazado del VAR en el gol anulado a Diego Armando Díaz



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/H3MrzQviSd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 17, 2025

De todos modos, el empate le permitió a Unión asegurar la segunda posición y de esta manera jugar los octavos de final ante Talleres en condición de local.

Síntesis

Belgrano: 25-Thiago Cardozo; 8-Gabriel Compagnucci, 14-Leonardo Morales, 24-Alexis Maldonado, 30-Federico Ricca; 42-Jeremías Lucco, 15-Lucas Menossi, 11-Francisco González, 32-Julián Mavilla; 10-Lucas Zelarayán; y 9-Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: 1-Thiago Cardozo; 4-Emiliano Álvarez, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 21-Agustín Colazo y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 0' Nicolás Fernández x Lucco (B), 5' Marcelo Estigarribia x Colazo (U), 11' Nicolás Palavecino x Fragapane (U), Augusto Solari x Fragapane (U), 15' Juan Velázquez x Mavilla (B), 31' Ulises Sánchez x Ricca (B), Gonzalo Zelarayán x Menossi (B), 38' Diego Díaz x Tarragona (U), Nicolás Paz x Álvarez (U), 40' Lautaro Gutiérrez x González (B),

Amonestados: Colazo y Palacios (U), Morales, Gutiérrez y Companugcci (B).

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Julio César Villagra.