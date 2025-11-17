Uno Santa Fe | Unión | Unión

El VAR impidió el triunfo de Unión ante Belgrano, pero igual hizo negocio y aseguró la localía

En el final del partido, Diego Díaz estableció el 1-0, pero a instancias del VAR el gol fue anulado. Unión igualó 0-0 y clasificó segundo para jugar octavos de final como local contra Talleres o Gimnasia

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 19:43hs
El VAR impidió el triunfo de Unión ante Belgrano, pero igual hizo negocio y aseguró la localía

Unión empató ante Belgrano

Prensa Unión

Unión empató ante Belgrano, pero el VAR lo perjudicó al anularle un gol lícito en el final.

Unión cumplió con el objetivo de sumar un punto que le permite finalizar 2° en la Zona A y de esta manera, arrancar los octavos de final recibiendo a Talleres o a Gimnasia en el 15 de Abril.

De todas maneras, el final polémico, lo privó al Tate de ganar el partido, ya que a instancias del VAR terminaron anulando el gol que había marcado Diego Armando Díaz, en posición lícita.

El Tate cerró una muy buena campaña, sumando 25 puntos y quedando apenas debajo de Boca. De la mano de Leonardo Madelón volvió a ser competitivo y la ilusión se mantiene intacta de cara a lo que viene.

Un primer tiempo parejo

La primera aproximación del partido fue para Unión en una pelota quieta. A los 2' y de un córner desde el sector izquierdo, Maizon Rodríguez anticipó de cabeza y el balón se fue por encima del travesaño.

Mientras que a los 5', el Tate volvió a merodear el arco de Belgrano, pero el remate de media distancia de Mauricio Martínez voló por encima del horizontal.

En tanto que a los 6' Francisco González Metili encaró con pelota dominada y desde lejos probó con un remate que picó antes y por eso Matías Tagliamonte con esfuerzo mandó la pelota al tiro de esquina.

En esos primeros minutos, el encuentro era de ida y vuelta ya que Belgrano estaba obligado a ganar y en consecuencia salió decidido a buscar el resultado, pero dejando espacios.

Y a los 10' Thiago Cardozo le impidió por duplicado anotar al Tate. El arquero uruguayo primero le tapó el remate a Cristian Tarragona y en la segunda jugada puso el cuerpo para atajar el disparo de Franco Fragapane.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1990513615372238907&partner=&hide_thread=false

Respondió Belgrano con una corrida por derecha de Jeremías Lucco quien metió un centro al medio del área y Julián Mavilla a la carrera y de frente al arco remató desviado ante la pasividad del uruguayo Emiliano Álvarez.

Unión no defendía bien y por eso Belgrano generaba en ataque. A los 22' un centro desde la izquierda encontró a Lucco por derecha quien remató de pique y Tagliamonte terminó despejando la pelota al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1990516604371636364&partner=&hide_thread=false

En la vuelta de esa jugada, Tarragona encabezó una contra que no terminó bien, primero porque equivocó el pase y después porque tomó nuevamente el balón, pero terminó rematando desviado al primer palo.

A los 39' Unión dispuso de una chance favorable para abrir el marcador, pero el tiro libre en la puerta del área, no fue bien ejecutado por Tarragona quien remató por arriba del travesaño.

El primer tiempo fue parejo, con ambos equipos proponiendo y generando chances. El resultado se ajustó a lo sucedido en los primeros 45' pero debió haber un gol por equipo en función de lo hecho en ataque.

En el segundo Unión debió ganarlo, pero el VAR se lo impidió

Para iniciar el segundo tiempo, Leonardo Madelón no hizo cambios, pero una rápida acción cambió sus planes, ya que a los 2' Colazo cometió una infracción que bien le pudo valer la segunda amarilla y su expulsión.

Lo terminó perdonando Nazareno Arasa y por ese motivo, el entrenador rojiblanco llamó a Marcelo Estigarribia quien ingresó a los 5' del complemento reemplazando a Colazo.

Y un minuto después, Lucas Zelarayán sorprendió dentro del área cuando saltó más alto que todos y su cabezazo se terminó yendo desviado.

Embed - BELGRANO EMPATÓ con UNIÓN y QUEDÓ AFUERA de los PLAYOFFS | #Belgrano 0-0 #Union | Resumen

En esos primeros minutos de la etapa complementaria se mostraba más peligroso el Pirata, pero el Tate estuvo cerca de anotar, aunque una vez más eligió mal Tarragona.

Cuando se jugaban 9' Mateo Del Blanco condujo con decisión, habilitó a Tarragona, quien en vez de asistir a Palacios eligió rematar a las manos de Cardozo.

No conforme con el rendimiento del equipo, a los 11', Madelón movió nuevamente el banco realizando dos variantes más. Los que ingresaron fueron: Augusto Solari y Nicolás Palavecino para las salidas de Fragapane y Palacios.

A los 18' y de contra Unión estuvo muy cerca de abrir el marcador, condujo Nicolás Palavecino y el que la siguió fue Caramelo Martínez con un caño incluido, pero ingresó al área mal pisado y terminó rematando sin convicción y desviado.

Belgrano dejaba muchos espacios, pero Unión fallaba en los metros finales. Así las cosas, el Tate perdonaba y el Pirata se adelantaba con mucha gente buscando el triunfo.

El partido era electrizante y estaba para que cualquiera lo gane. Belgrano por empuje y Unión porque tenía espacios para aprovechar el desorden del elenco local.

Y en el primer minuto de descuento, el VAR privó a Unión de ganar el partido, luego de que Diego Díaz definiera de manera magistral dejando en el piso a Cardozo y empujando el balón con el pie derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1990541701706821918&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, el trazado de las líneas marcó que el delantero estaba adelantado, cuando en realidad dio toda la sensación de estar habilitado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1990542175180836881&partner=&hide_thread=false

De todos modos, el empate le permitió a Unión asegurar la segunda posición y de esta manera jugar los octavos de final ante Talleres en condición de local.

Síntesis

Belgrano: 25-Thiago Cardozo; 8-Gabriel Compagnucci, 14-Leonardo Morales, 24-Alexis Maldonado, 30-Federico Ricca; 42-Jeremías Lucco, 15-Lucas Menossi, 11-Francisco González, 32-Julián Mavilla; 10-Lucas Zelarayán; y 9-Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: 1-Thiago Cardozo; 4-Emiliano Álvarez, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 21-Agustín Colazo y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 0' Nicolás Fernández x Lucco (B), 5' Marcelo Estigarribia x Colazo (U), 11' Nicolás Palavecino x Fragapane (U), Augusto Solari x Fragapane (U), 15' Juan Velázquez x Mavilla (B), 31' Ulises Sánchez x Ricca (B), Gonzalo Zelarayán x Menossi (B), 38' Diego Díaz x Tarragona (U), Nicolás Paz x Álvarez (U), 40' Lautaro Gutiérrez x González (B),

Amonestados: Colazo y Palacios (U), Morales, Gutiérrez y Companugcci (B).

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Julio César Villagra.

Unión Belgrano VAR
Noticias relacionadas
como le fue a union con nazareno arasa como arbitro

Cómo le fue a Unión con Nazareno Arasa como árbitro

union buscara blindar su localia ante un necesitadisimo belgrano en cordoba

Unión buscará blindar su localía ante un necesitadísimo Belgrano en Córdoba

escenarios cruzados: los rivales que podria tener union y cuando seria local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

que necesita union para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quien enfrentaria hoy?

Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el inicio de los playoffs: ¿a quién enfrentaría hoy?

Lo último

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Último Momento
El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Independiente Rivadavia se despidió del Clausura con un triunfo ante Defensa

Independiente Rivadavia se despidió del Clausura con un triunfo ante Defensa

Ovación
Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Estigarribia se la juega en Unión: Para ser campeón hay que ganarles a todos

Estigarribia se la juega en Unión: "Para ser campeón hay que ganarles a todos"

Colazo sacó pecho en Unión: Sabemos que todo depende de nosotros

Colazo sacó pecho en Unión: "Sabemos que todo depende de nosotros"

Fragapane volvió a ser titular en Unión: Se viene una final y estamos preparados

Fragapane volvió a ser titular en Unión: "Se viene una final y estamos preparados"

Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Terminó la novela en Unión: Dómina se irá libre y ya tendría club en España

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus